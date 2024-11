Miss Kim Hông se souvient de sa rencontre marquante avec Donald Trump en 2007

Miss Kim Hông, connue pour être la First M rs. World et la seule Miss Vietnam à avoir rencontré Donald Trump, partage aujourd’hui des souvenirs de leur rencontre à New York en 2007. Ce moment marquant s’est déroulé alors qu’elle s’efforçait de promouvoir l’organisation du concours Miss Univers au Vietnam pour 2008.

Donald Trump a, une fois de plus, surpassé sa concurrente du Parti démocrate, Kamala Harris, le 6 novembre, pour être élu 47e président des États-Unis. Son mandat commencera officiellement au début de l’année prochaine. Cette victoire rappelle l’élection de 2016, où, le 9 novembre, Donald Trump avait également battu une autre candidate démocrate, Hillary Clinton, pour devenir le 45e président des États-Unis, une étape marquante dans sa carrière.

Miss Kim Hông partage : "Avant de se lancer en politique, Donald Trump dirigeait l’organisation de Miss Univers. En 1996, il avait racheté le concours à une entreprise américaine de maillots de bain, et sous sa direction, l’événement a rencontré un succès fulgurant. Il est devenu un concours mondialement reconnu, attirant des millions de téléspectateurs partout dans le monde".

Pour promouvoir l’organisation de ce concours au Vietnam, la First Mrs. World, Docteure Doàn Thi Kim Hông, a eu une rencontre de travail avec Donald Trump.

À cette époque, organiser ce concours au Vietnam était extrêmement difficile, car de nombreux pays souhaitaient également en être les hôtes. Cependant, au cours des échanges et des négociations, grâce à son affection pour le Vietnam et son estime pour Kim Hông, M. Trump et ses collaborateurs ont facilité les conditions pour que Kim Hông puisse organiser le concours au Vietnam. L’événement s’est ensuite tenu avec succès dans la ville de Nha Trang, province de Khanh Hoa (Centre). Grâce à cet événement, l’image du Vietnam, sa culture, son histoire et son peuple ont été largement promus dans le monde entier via la chaîne NBC.

Souvenirs impérissables

Dr Kim Hông raconte : "En 2007, avec l’espoir de ramener ce célèbre concours de beauté au Vietnam, je suis partie aux États-Unis pour négocier avec M. Donald Trump. Durant la semaine passée là-bas, j’ai rencontré plusieurs fois M. Trump pour discuter de ce projet, et j’ai été très impressionnée par son style courtois et élégant".

"Un matin, M. Trump m’a invitée dans son bureau. Désireuse de mettre en avant les valeurs culturelles traditionnelles de notre nation ainsi que la beauté des femmes vietnamiennes, j’avais choisi de porter un áo dài rose pâle. Lorsqu’il m’a vue, M. Trump s’est montré très enthousiaste et a complimenté mon ao dài, disant qu’il le trouvait très beau. Il m’a aussi confié qu’il s’était déjà intéressé au Vietnam et qu’il avait été impressionné par la gentillesse et l’hospitalité des Vietnamiens", a raconté Dr Kim Hông.

Cette rencontre, qui a eu lieu à New York, a duré plus longtemps que prévu, et presque vingt ans ont passé depuis. Pourtant, Dr Kim Hông conserve le cadeau que M. Trump lui a offert. Leur entretien, qui a duré environ trois heures, lui a permis de partager son souhait de ramener le concours Miss Univers au Vietnam, et M. Trump, très enthousiaste, lui a volontiers recommandé de travailler avec ses collaborateurs.

Au cours de cette rencontre, Dr Kim Hông a offert à M. Trump un magnifique tableau de paysage vietnamien et une broderie représentant un banc de poissons d’or de XQ. En retour, M. Trump lui a donné un de ses livres avec une dédicace personnelle en première page.

Jusqu’à ce jour, Mme Kim Hông garde précieusement ce livre en souvenir de sa rencontre avec le président de l’organisation Miss Univers. Elle et son fils, Liên Doàn Quôc Khanh, l’ont lu à plusieurs reprises, en tirant de précieuses leçons de ses expériences.

Miss Kim Hông a confié qu’elle avait été très heureuse d’apprendre l’élection de M. Trump en tant que président des États-Unis et qu’elle espérait avoir l’occasion de le rencontrer à nouveau. "En tant que citoyenne vietnamienne, je souhaite que l’amitié entre le Vietnam et les États-Unis continue de se renforcer et de se développer", a-t-elle déclaré.

