Des dirigeants étrangers félicitent le président Luong Cuong

Photo : VNA/CVN

La présidente indienne Droupadi Murmu s’est déclarée convaincue que le président Luong Cuong dirigerait le Vietnam pour continuer à acquérir de nouveaux succès, progrès et de la prospérité. Elle a affirmé coopérer avec son homologue vietnamien pour approfondir le partenariat stratégique intégral Vietnam - Inde, dans l’intérêt des deux peuples, pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans la région et dans le monde entier.

La gouverneure générale d'Australie, Sam Mostyn, a affirmé que l’élévation des relations bilatérales au niveau de partenariat stratégique intégral témoigne de l'importance des relations entre l'Australie et le Vietnam et leur aspiration à une collaboration future. Elle a souligné que les relations bilatérales reposent sur une amitié étroite et une vision commune d'une région pacifique, stable et prospère.

Elle a affirmé sa volonté de travailler en étroite collaboration avec le président Luong Cuong dans les temps à venir pour approfondir le partenariat stratégique intégral des deux pays, dans l’intérêt des deux peuples, pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans le monde entier.

Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a affirmé que le Vietnam continue d'être un partenaire fiable de l'ONU grâce à ses contributions aux opérations de maintien de la paix et à ses efforts pour promouvoir le multilatéralisme dans la résolution des défis mondiaux. Il a salué l'engagement du Vietnam en faveur du développement durable, de la résilience climatique et du développement social inclusif, qui contribuent à façonner un avenir pacifique, prospère et durable. Antonio Guterres a également salué les progrès réalisés par le pays dans le renforcement de la participation et des contributions des femmes en politique.

Photo : VNA/CVN

Le président allemand Frank-Walter Steinmeier a souligné que l’Allemagne et le Vietnam avaient bâti une amitié étroite et durable, ajoutant que le 50e anniversaire des relations diplomatiques bilatérales en 2025 leur offrirait l'occasion de renforcer leur partenariat stratégique et de collaborer pour relever les défis mondiaux.

Le président Luong Cuong a également reçu les messages de félicitations de dirigeants d’Arabie Saoudite, de Syrie, de Belgique, des Émirats arabes unis, du Luxembourg, de l'État de Palestine, de République tchèque, de Turquie, du Forum économique mondial (FEM), de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).

VNA/CVN