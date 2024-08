Société

Des citoyens qui œuvrent pour la sécurité et l'ordre de Hô Chi Minh-Ville

Le 19 août, au Palais culturel des travailleurs de Hô Chi Minh-Ville, s’est tenu le 21 e programme "Des exemples exceptionnels pour la sécurité et l’ordre dans la société", à l'occasion du 79 e anniversaire de la Journée traditionnelle des Forces de police du peuple et du 19 e anniversaire de la Journée de tous les citoyens vietnamiens protégeant la sécurité nationale.

Lors de ce 21e programme, 19 personnalités exceptionnelles de Hô Chi Minh-Ville ont été distinguées pour leurs réalisations remarquables, leurs nombreuses initiatives, leurs efforts et leur altruisme en faveur du maintien de la sécurité, de l'ordre et de la paix au sein de la communauté.

Exemples de bienveillance

Parmi ces 19 personnalités figure Trân Xuân My (quartier 14, 11e arrondissement), responsable du groupe "Fleurs de bienveillance" (Hoa Huong Thiên), rattaché à l'Union des femmes du 11e arrondissement. Ce groupe a été créé en 2023 dans le but de soutenir et d'aider les ex-détenus à se réintégrer dans la société.

Depuis 2006, Mme My est impliquée dans les activités de travail social local. Elle joue plusieurs rôles, allant de membre de l'Union des femmes à membre du groupe consultatif communautaire, collaboratrice du centre de travail social Anh Duong et cheffe de l'équipe de travail social du quartier.

À l’âge de 68 ans, Mme My se rend régulièrement chez des personnes ayant un passé criminel pour leur rendre visite, les encourager et les aider à se réinsérer dans la société.

"Faire du bon travail n'est pas aussi facile qu'on le croit. Ma famille et moi avons également été critiquées et attaquées par des personnes qui n’apprécient pas mon action. Et il y a eu quelques échecs en raison du manque de soutien familial", a partagé Mme My.

Bùi Thi Ngoc Trân, qui considère Mme My comme une mère, a témoigné : "J'étais autrefois quelqu'un qui a été aidée par Mme My. Les premiers jours, elle venait souvent chez moi pour me rendre visite et m'encourager. Je me souviens d'une fois, elle m'a dit que si je voulais être une bonne mère, je devais d'abord être une bonne personne. Cela a été ma motivation pour reprendre une vie normale", a confié Mme Trân.

Pour ses contributions, Mme My a récemment reçu un certificat de mérite du ministère de la Police lors de la conférence honorant les femmes exemplaires dans le mouvement de protection de la sécurité nationale pour la période 2019-2024.

Un autre exemple est Nguyên Lê Hâu (30 ans, ville de Thu Duc). Il est électricien à l'hôpital de Thu Duc. Après le travail, il participe activement au "Groupe de patrouille populaire" du quartier de Linh Trung.

Lors des patrouilles dans sa localité, M. Hâu a accompli de nombreuses actions notables, il a aidé la police à arrêter de nombreux voleurs et trafiquants.

"Chaque fois que j’aide la police du quartier à résoudre une affaire ou capturer un individu dangereux, je me sens très heureux d'avoir contribué au maintien de la sécurité et de l'ordre dans la zone où je vis", a déclaré M. Hâu.

En outre, le 21e programme "Exemples exceptionnels pour la sécurité et l’ordre dans la société" a également salué de nombreux modèles, tels que Nguyên Huu Nghia, qui a un jour sauvé une famille de cinq personnes d'un incendie, ou encore Hà Quang Yên, qui, bien que retraité, continue de s'impliquer dans l'Association des anciens policiers populaires du district de Binh Thanh pour maintenir la sécurité et l'ordre dans la communauté.

Texte et photos : Quang Châu/CVN