Un journaliste suisse impressionné par la position exceptionnelle du Vietnam dans la région

Jamais le Vietnam n’a été autant courtisé. Depuis quelques années, des délégations étrangères venues de tous les continents défilent dans ce pays longtemps considéré comme sous-développé pour y nouer des accords économiques et politiques.

Une série de réformes économiques lancées dès 1986, associées à des tendances mondiales favorables, ont fait passer le Vietnam de l'une des nations les plus pauvres du monde à un pays à revenu intermédiaire en l'espace d'une génération.

Ceci fait partie d'un article de l'auteur Alain Jourdan, journaliste du journal suisse Tribune de Genève.

Selon ce journaliste, le multilatéralisme et l’intégration internationale se situent au cœur de la diplomatie vietnamienne et le Vietnam attache toujours une grande importance aux mécanismes et forums multilatéraux des Nations Unies, de l’Organisation mondiale du commerce…

La diplomatie du Vietnam s'est construite au fil des décennies pour devenir l'ami de tous les pays du monde, a dit Alain Jourdan, ajoutant que si le Vietnam est appelé à jouer un rôle c’est qu’il est en passe de devenir un pays pivot au cœur d’une région vers laquelle se déplace le centre de gravité du monde.

Il a également exprimé ses impressions sur la situation de développement économique du Vietnam, soulignant qu’au lieu de ruminer leur passé, les Vietnamiens ont préféré se tourner vers l’avenir. En 2024, le pays devrait connaître la plus forte croissance de l'Asie du Sud-Est, avec des projections de 6 à 6,5% de croissance du PIB.

