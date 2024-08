Phu Tho : découverte d’une bombe laissée par la guerre

Le Comité populaire du quartier Bên Got, ville de Viêt Tri, province de Phu Tho (Nord), a fait savoir le 15 août que dans l'après-midi du 14 août, de nombreux travailleurs du port de Viêt Tri ont découvert une bombe près du bord de la rivière Lo, dans la zone de ce port et à environ 150 m en aval du pont Viêt Tri.

Photo : VNA/CVN

C'est le type de bombe que l'US Air Force a utilisé pour attaquer le port et le quai de Viêt Tri de 1970 à 1972.

La bombe mesure 40 cm de diamètre, 1,5 m de long et son poids est estimé à plus de 100 kg. Immédiatement après la découverte, les autorités locales ont ordonné aux forces compétentes de placer des panneaux d'avertissement dans les zones particulièrement dangereuses, interdisant le passage des personnes et des véhicules ; faites rapport au Comité populaire de la ville de Viêt Tri et au commandement militaire de la province de Phu Tho pour prendre rapidement des mesures opportunes.

Le commandement militaire de la province de Phu Tho a ordonné au commandement militaire de la ville de Viêt Tri de se coordonner avec les forces concernées pour créer rapidement des routes de montée et de descente afin de créer des conditions favorables pour les unités concernées de déplacer vers un endroit sûr.

VNA/CVN