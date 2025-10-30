icon search
La Chine dévoile l'équipage de Shenzhou-21 pour une mission vers la station spatiale

Les astronautes chinois Zhang Lu, Wu Fei et Zhang Hongzhang effectueront la mission de vol spatial habité Shenzhou-21, et Zhang Lu en sera le commandant, a annoncé jeudi 30 octobre l'Agence chinoise des vols spatiaux habités, lors d'une conférence de presse.

Photo non datée des membres de l'équipage de Shenzhou-21, Zhang Lu (centre), Wu Fei (droite) et Zhang Hongzhang. 
Photo : Xinhua/VNA/CVN

Le vaisseau spatial habité Shenzhou-21 devrait être lancé vendredi 31 octobre à 23h44 (heure de Beijing) depuis le Centre de lancement de satellites de Jiuquan, dans le Nord-Ouest de la Chine, a déclaré Zhang Jingbo, porte-parole de l'agence.

Les trois astronautes sont respectivement pilote spatial, ingénieur de vol et spécialiste de charge utile, représentant les trois types d'astronautes chinois en service, a-t-il ajouté.

Zhang Lu était membre de l'équipage de la mission Shenzhou-15. Wu Fei et Zhang Hongzhang, tous deux issus du troisième groupe d'astronautes chinois, effectueront leur première mission spatiale.

Avant d'être sélectionné comme astronaute, Wu Fei était ingénieur à l'Académie des technologies spatiales de Chine dépendant de la China Aerospace Science and Technology Corporation, et Zhang Hongzhang était chercheur à l'Institut de physique chimique de Dalian de l'Académie des sciences de Chine.

Xinhua/VNA/CVN

