Énergie et infrastructures

Le Premier ministre vietnamien travaille avec de grandes entreprises chinoises

Dans le cadre de sa tournée en Chine pour participer au 8 e Sommet de la Sous-région du Grand Mékong (GMS), le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré dans la matinée du 6 novembre, dans la ville de Kunming, province du Yunnan (Chine), un certain nombre de grandes entreprises chinoises dans les domaines des infrastructures et de l'énergie.

Lors de la séance de travail avec les dirigeants de la China Railway Construction Corporation (CRCC), le Premier ministre vietnamien a demandé à la CRCC de mener des études et présenter des propositions d'investissement spécifiques sur des projets dans le secteur ferroviaire, notamment le projet de chemin de fer Lao Cai - Hanoï - Hai Phong reliant Kunming (Yunnan), le chemin de fer Hanoï - Lang Son ; Hai Phong - Mong Cai (Quang Ninh) et les projets d'autoroutes reliant les provinces limitrophes entre les deux pays, la ligne ferroviaire à grande vitesse Nord-Sud du Vietnam.

En accord avec l'avis du Premier ministre, le président de la CRCC, Dai He Gen, a émis son souhait de participer aux projets ferroviaires et de métros et aux opportunités d'investissement dans le domaine des infrastructures au Vietnam. Concernant le projet de chemin de fer Lào Cai - Hanoï - Hai Phong reliant Kunming (Yunnan), Dai He Gen a déclaré que la CRCC s'associait à des partenaires vietnamiens pour terminer le rapport de préfaisabilité dans le but de démarrer le projet en décembre 2025.

Lors de la séance de travail avec les dirigeants du groupe chinois Huadian, spécialisé dans la production d'électricité, Pham Minh Chinh a proposé que Huadian coopère avec des partenaires vietnamiens pour développer les énergies propres et dans la distribution, de l'achat et de la vente d'électricité. Au Vietnam, Huadian accumule un investissement total plus de 2,8 milliards d'USD, avec notamment le projet de centrale électrique Duyen Hai 2 et un projet d'énergie éolienne dans la province de Dak Lak.

Accroître les investissements au Vietnam

Huadian a émis son souhait d’accroître ses investissements au Vietnam dans des domaines de l'énergie éolienne, de l'hydrogène vert, du stockage d'énergie, de la réhabilitation du système électrique, de l'amélioration des performances énergétiques.

Le chef du gouvernement vietnamien a salué le plan du groupe visant à accroître les investissements et les affaires au Vietnam dans le domaine de l'énergie propre ; a demandé au groupe de coopérer et de soutenir le Vietnam dans la proposition de nouveaux idées et projets d'investissement, de transférer des solutions et des expériences d'administration, des technologie modernes...

Le dirigeant vietnamien a également proposé que le groupe recherchait et coopérait dans les domaines prioritaires du Vietnam tels que la création de centres industriels énergétiques associés à des parcs industriels concentrés, des centres de transformation et de fabrication ; le développement de l’industrie de fabrication d’équipements énergétiques ; le développement des ressources humaines dans les domaines de transmission, de distribution... du réseau électrique intelligent,...

Dans la même matinée, le Premier ministre a travaillé avec les dirigeants de China Energy Engineering Corporation (Energy China), tout en demandant d'augmenter l'ampleur de ses investissements dans le développement énergétique au Vietnam, de participer à des projets d’électricité propre, des projets de transport.

