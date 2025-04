Delta du Mékong : un réseau de transport moderne au cœur du développement régional

Ces dernières années, le secteur des transports dans le delta du Mékong a priorisé le développement d'un réseau moderne et intégré. Cet effort a considérablement contribué à l'éradication de la faim, à la réduction de la pauvreté, au développement socio-économique, ainsi qu'à la sécurité et à la défense nationale. L'infrastructure routière régionale est désormais bien développée, avec de nombreux ponts et axes routiers intra- et interrégionaux opérationnels.