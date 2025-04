Multiplier les modèles de partage au service de la communauté

Le président Luong Cuong a eu mercredi 16 avril à Hanoï une rencontre avec 100 figures exemplaires du programme télévisé "Việc tử tế" (Actes de bonté), diffusé par la Télévision du Vietnam depuis 2014.

Ce programme a mis en lumière plus de 2 500 histoires vraies de personnes ordinaires faisant silencieusement de bonnes actions, inspirant de plus en plus d'actes nobles dans la société à travers le pays. Il contribue à répandre un message d'optimisme et de bienveillance dans la société.

S'exprimant lors de la rencontre, le président Luong Cuong a affirmé que les 100 figures exemplaires présentes aujourd'hui sont de véritables "contes de fées au cœur de la vie quotidienne". Il a souligné que chaque histoire représente une force motrice, éveillant la compassion et l'amour chez chacun.

Le chef de l'État a réaffirmé que la priorité du Parti et de l'État est de ne laisser personne de côté, en prenant soin des personnes méritantes, des pauvres, des personnes handicapées et des plus vulnérables.

Il a appelé à multiplier les modèles d'entraide communautaire, à valoriser davantage les individus et collectifs œuvrant pour le bien commun, car la société a besoin de cœurs généreux.

Le président a également invité la Télévision nationale à coopérer étroitement avec le Conseil central d'émulation et de récompense ainsi qu'avec les autorités locales pour promouvoir encore plus les exemples d'actes de bonté. Il a exprimé sa conviction que les exemples de personnes bienveillantes inciteront chacun à agir, contribuant à bâtir un Vietnam plus heureux.

