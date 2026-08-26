2e Conférence du Bassin du Congo pour maintenir la souveraineté alimentaire et protéger la biodiversité

La deuxième Conférence du Bassin du Congo s'est ouverte mardi 25 août à Yaoundé, la capitale camerounaise, dans l'objectif de maintenir la dynamique d'une agroécologie inclusive, de systèmes alimentaires durables, de préservation de la biodiversité et de justice climatique dans le Bassin du Congo, a rapporté la chaîne publique camerounaise CRTV.

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Cette rencontre marque une nouvelle étape dans la mobilisation régionale trois ans après le premier sommet tenu en août 2023 à Kinshasa en République démocratique du Congo (RDC). Organisé par l'Alliance pour la souveraineté alimentaire en Afrique (AFSA), l'évènement rassemble pendant deux jours près de 120 acteurs régionaux, représentants gouvernementaux, organisations de la société civile, agriculteurs, chercheurs et communautés autochtones issus de six pays d'Afrique centrale : le Cameroun, le Gabon, la République du Congo, la RDC, la Centrafrique et la Guinée équatoriale. "La population de l'Afrique va doubler d'ici 2050 et il faut produire davantage, transformer nos systèmes alimentaires pour pouvoir nourrir les populations", a déclaré le ministre camerounais de l'Agriculture, Gabriel Mbaïrobé. Il a appelé à un engagement de tous les acteurs pour gagner ce défi. Concrètement, les organisateurs veulent promouvoir des pratiques agricoles qui nourrissent les populations locales sans détruire le couvert forestier d'Afrique centrale, deuxième plus grande forêt tropicale au monde après l'Amazonie. À l'issue des travaux, les organisateurs prévoient l'adoption d'une déclaration qui devrait servir de boussole pour l'action régionale dans les années à venir.

Xinhua/VNA/CVN