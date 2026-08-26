Népal : des inondations massives endommagent des routes et des centrales électriques

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"Nous ne disposons pas encore d'évaluation précise des dégâts, mais les inondations sont massives et susceptibles d'avoir affecté de nombreuses zones habitées", a déclaré un porte-parole de la police, Abi Narayan Kafle. La police a diffusé sur les réseaux sociaux les images impressionnantes d'une énorme vague déferlant dans une vallée encaissée du district de Rasuwa, en emportant plusieurs bâtiments. "Nous avons ordonné aux résidents des bords de la rivière de quitter les lieux (...) et déployé toutes les ressources disponibles sur place", a ajouté M. Kafle. Le Premier ministre népalais Balendra Shah a indiqué sur les réseaux sociaux avoir convoqué une réunion d'urgence de l'Autorité nationale en charge de la gestion des situations d'urgence. L'Autorité de gestion de l'électricité a pour sa part rapporté des dégâts sur plusieurs de ses installations, notamment des barrages et des centrales solaires, et fait état de coupures d'électricité. Les inondations et les glissements de terrain sont fréquents pendant la mousson d'été (juin-septembre) au Népal et dans toute l'Asie du Sud. Selon les scientifiques, le réchauffement climatique accroît leur intensité et leur fréquence.

APS/VNA/CVN