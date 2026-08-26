icon search
mask
Brefs / International
Guinée : six corps découverts dans une fosse commune à Forécariah

Six corps non identifiés ont été découverts lundi 24 août dans une fosse située dans la zone de Sabakhouré, relevant de la sous-préfecture d'Allassoyah, dans la préfecture de Forécariah, à environ 90 km au sud-ouest de Conakry, ont rapporté mardi 25 août plusieurs médias guinéens.

>> Guinée : cinq morts et plusieurs blessés graves dans un accident de la circulation

>> Guinée : nouvel incendie sur le site de l'ancien dépôt d'hydrocarbures de Conakry

>> Guinée : 30 morts dans l'éboulement d'une décharge à Conakry

Selon les premières constatations rapportées par ces médias, les six victimes sont toutes de sexe masculin. Elles auraient été retrouvées les yeux bandés et les mains liées lors de leur exhumation de la fosse. Alertées après la découverte, les autorités locales, les services de sécurité et les autorités judiciaires se sont rendus sur les lieux afin de procéder aux premières constatations et d'ouvrir une enquête. Les dépouilles ont été transportées à l'hôpital préfectoral de Forécariah pour les besoins de l'enquête, notamment en vue de leur identification et d'examens médico-légaux. À ce stade, l'identité des victimes ainsi que les circonstances exactes de leur mort restent inconnues. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances des faits et d'identifier les éventuels responsables. Le maire de la commune rurale d'Allassoyah, Ibrahima Soriba Touré, a convoqué une réunion d'urgence et demandé le renforcement de la surveillance autour du site afin de faciliter le déroulement des investigations.

Xinhua/VNA/CVN

#Guinée #victimes #enquête

Autres articles

Rédactrice en chef : Nguyễn Hồng Nga

Adresse : 79, rue Ly Thuong Kiêt, Hanoï, Vietnam

Permis de publication : 25/GP-BTTTT

Tél : (+84) 24 38 25 20 96

E-mail : courrier@vnanet.vn, courrier.cvn@gmail.com

back to top