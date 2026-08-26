Guinée : six corps découverts dans une fosse commune à Forécariah

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Selon les premières constatations rapportées par ces médias, les six victimes sont toutes de sexe masculin. Elles auraient été retrouvées les yeux bandés et les mains liées lors de leur exhumation de la fosse. Alertées après la découverte, les autorités locales, les services de sécurité et les autorités judiciaires se sont rendus sur les lieux afin de procéder aux premières constatations et d'ouvrir une enquête. Les dépouilles ont été transportées à l'hôpital préfectoral de Forécariah pour les besoins de l'enquête, notamment en vue de leur identification et d'examens médico-légaux. À ce stade, l'identité des victimes ainsi que les circonstances exactes de leur mort restent inconnues. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances des faits et d'identifier les éventuels responsables. Le maire de la commune rurale d'Allassoyah, Ibrahima Soriba Touré, a convoqué une réunion d'urgence et demandé le renforcement de la surveillance autour du site afin de faciliter le déroulement des investigations.

Xinhua/VNA/CVN