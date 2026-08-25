L’Indonésie, la Malaisie et Singapour réaffirment leur engagement à préserver les détroits de Malacca et de Singapour

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Lors de la 17e édition du Forum de coopération, tenue à Singapour, les trois États riverains ont réaffirmé le statut des SOMS de détroits servant à la navigation internationale, où s’applique le droit de passage en transit prévu par la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982 et consacré par le droit international. Selon la Direction générale des transports maritimes de l’Indonésie, le ministère malaisien des Transports maritimes et l’Autorité maritime et portuaire de Singapour, les trois pays ont souligné l’importance de respecter les droits et libertés liés à la navigation, tant en principe que dans la pratique. Ils ont également réaffirmé le rôle important des États utilisateurs des détroits, des organisations internationales, du secteur maritime et des autres parties prenantes dans le partage des responsabilités et leur contribution à la sécurité de la navigation et à la protection de l’environnement dans les SOMS.

VNA/CVN