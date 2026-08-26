Séisme au Venezuela : réouverture de l'aéroport de Caracas le 1er septembre

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"Les opérations commenceront officiellement dans les terminaux temporaires habilités, aussi bien pour les vols nationaux qu'internationaux", selon un communiqué de l'aéroport international de Maiquetia (IAIM), qui se situe dans l'État de la Guaira (Nord), la zone la plus durement frappée par le tremblement de terre. Gravement endommagé par le séisme ayant fait plus de 6.500 morts et des milliers de disparus, cet aéroport accueillait des vols humanitaires mais était fermé aux vols commerciaux depuis la catastrophe.La piste d'atterrissage principale avait notamment été affectée.

APS/VNA/CVN