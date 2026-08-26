Le secrétaire général de l'ONU condamne l'attaque de gang qui a fait des dizaines de morts en Haïti

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a condamné mardi 25 août une attaque menée par un gang contre une commune de la périphérie de Port-au-Prince, la capitale haïtienne, qui a coûté la vie à des dizaines de personnes, a déclaré son porte-parole.

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Cette nouvelle attaque menée par un gang, survenue à Kenscoff, aurait fait au moins 47 morts dimanche soir, dont 22 personnes qui auraient été exécutées dans l'enceinte d'une église où elles avaient trouvé refuge, a précisé le porte-parole Stéphane Dujarric. "Les attaques incessantes des gangs contre les communautés et les pertes en vies humaines qui en découlent soulignent la dimension alarmante de la situation sécuritaire en Haïti. Elles rendent plus urgente que jamais la nécessité d'intensifier les efforts tant haïtiens qu'internationaux dans le domaine sécuritaire afin de lutter contre les gangs", a indiqué M. Dujarric dans un communiqué. M. Guterres a réitéré son appel aux autorités haïtiennes à veiller à ce que les responsables de ces attaques rendent des comptes, notamment par le biais des unités judiciaires spécialisées récemment créées avec un soutien international pour enquêter sur les crimes de masse, a ajouté M. Dujarric.

Xinhua/VNA/CVN