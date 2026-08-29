La Norvège, en deuil, entre dans une nouvelle ère sous Haakon VIII

Un deuil national a été décrété dans le royaume scandinave à la suite du décès, vendredi 28 août à 06h35 (04h35 GMT), à l'âge de 89 ans, du doyen des souverains d'Europe.

>> La Norvège poursuivra son projet de limitation d'accès aux réseaux sociaux en fonction de l'âge

>> Le roi Harald V de Norvège meurt à l'âge de 89 ans

>> Messages de condoléances à la suite du décès du roi Harald V de Norvège

Photo : XINHUA/VNA/CVN

Toute la journée vendredi 28 août, des milliers de personnes se sont recueillies devant le palais royal d'Oslo, où la dépouille d'Harald V a été transportée dans la soirée. Des Norvégiens se sont massés sous la pluie pour apercevoir la procession.

Son fils Haakon, 53 ans, le nouveau roi, s'est rendu au palais royal avec sa fille de 22 ans, Ingrid Alexandra, la nouvelle princesse héritière, pour informer officiellement le gouvernement du décès de son père.

"Je prendrai le nom de Haakon VIII et je perpétuerai la devise que mon père, mon grand-père et mon arrière-grand-père ont choisie: +Tout pour la Norvège+", a-t-il déclaré.

Nouvelle époque

Sans attendre les funérailles royales, dont la date n'a pas été annoncée et qui marqueront la fin du deuil national, le nouveau souverain prêtera serment d'allégeance à la Constitution mardi.

"Une époque s'est terminée. Une nouvelle commence. Le roi est mort. Vive le roi", a déclaré le Premier ministre, Jonas Gahr Støredans un bref discours après sa rencontre avec le nouveau monarque.

"Nous nous souviendrons du roi Harald pour son amour de son peuple, son humour et sa chaleur humaine, et pour sa foi inébranlable en nous", a ajouté le dirigeant.

Hospitalisé depuis le 17 août, Harald souffrait d'une anémie hémolytique, maladie du sang qui se traduit par une destruction anormalement rapide des globules rouges.

"Il a eu beaucoup d'importance, il a été un roi rassembleur, le roi du peuple", a dit à l'AFP Line Stousland, 49 ans. Elle est venue déposer des fleurs devant le palais royal, où se sont amoncelées des montagnes de bouquets, cartes, peluches et drapeaux norvégiens.

Les hommages ont aussi afflué de l'étranger, de la part des monarchies européennes ainsi que des dirigeants du monde entier dont Donald Trump qui a salué la mémoire d'"un homme fort, fier, et grandement respecté".

AFP/VNA/CVN