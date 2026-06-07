Décès de Bernadatte Chirac, veuve de l'ancien président français Jacques Chirac

Bernadette Chirac, veuve de l'ancien président français Jacques Chirac, est décédée vendredi soir 5 juin à l'âge de 93 ans, ont rapporté samedi 6 juin des médias français.

>> L'ancien président français Jacques Chirac est mort

>> La France prépare son hommage d'adieu à Jacques Chirac

>> Les Français rendent un hommage populaire à Jacques Chirac

Photo : AFP/VNA/CVN

Mme Chirac, née Bernadette Chodron de Courcel, "s'est éteinte dans la soirée, paisiblement, entourée des siens", a déclaré Claude Chirac, fille de Jacques et Bernadette Chirac.

Le président français Emmanuel Macron a publié samedi matin 6 juin un post sur X saluant une "grande dame de cœur" et une Première dame qui "a marqué notre Histoire aux côtés du président Jacques Chirac".

"La nation partage le chagrin de sa famille, de ses proches, de tous ceux qui l'aimaient", a écrit M. Macron.

En tant que conseillère générale de la Corrèze et adjointe au maire de Sarran, Bernadette Chirac est une des rares épouses de président français à avoir exercé un mandat électif. Elle a été présidente de la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France, qui organise chaque année l'opération Pièces jaunes, pour collecter des fonds destinés à l'amélioration des conditions d'hospitalisation des enfants et des adolescents.

Xinhua/VNA/CVN