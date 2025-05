Réunion sur la réorganisation des unités administratives

Le Premier ministre (PM) Pham Minh Chinh a présidé, vendredi 9 mai, une réunion gouvernementale consacrée à la réorganisation des unités administratives et à la mise en place d’un modèle d’administration locale à deux niveaux.

>> Assurer le bon fonctionnement des agences et unités pendant et après la rationalisation

>> Tô Lâm préside une réunion sur l'avancement de la réforme de l'organisation administrative



>> La réorganisation des localités du delta du Mékong pour capitaliser sur un double avantage

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

Lors de la réunion, le chef du gouvernement a souligné que, dans le cadre des efforts en cours visant à mener une véritable "révolution" dans la restructuration de la structure organisationnelle du système politique, les ministères, agences et organisations au niveau central avaient pour la plupart déjà achevé leur réorganisation structurelle.

Il a précisé que les travaux de réorganisation des unités administratives locales et la mise en œuvre du modèle d’administration locale à deux niveaux étaient actuellement en cours. Il en va de même pour la restructuration d’organismes comme les tribunaux populaires et les parquets populaires.

Le Premier ministre a salué les efforts déployés par les collectivités locales pour prendre les mesures nécessaires, notamment la consultation de la population sur ces projets de réorganisation. Une fois la restructuration achevée, le pays devra compter 34 provinces et villes relevant du ressort central, avec 3.193 unités administratives de niveau communal. Il a également salué les préparatifs visant à garantir une dotation en personnel adaptée au nouveau modèle administratif.

Le Comité de pilotage gouvernemental chargé de cette réforme prépare actuellement les documents officiels qui seront soumis à l’Assemblée nationale pour examen et approbation.

Pham Minh Chinh a demandé aux participants de contribuer par leurs avis à l’élaboration des propositions gouvernementales, afin de permettre au Comité de pilotage de finaliser les textes à soumettre à l’organe législatif. Une fois adoptées, ces propositions - à quoi seront ajoutées des modifications constitutionnelles nécessaires - permettront au gouvernement de commencer à mettre en place le nouveau modèle administratif dès le 1er juillet, tout en garantissant la continuité des services publics et des démarches administratives pour les citoyens et les entreprises.

Le gouvernement prévoit de soumettre, après cette réunion, les projets de réorganisation des unités administratives provinciales et communales à l’Assemblée nationale et à son Comité permanent, conformément aux dispositions légales.

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

Le Premier ministre a exhorté les ministères et organismes concernés à accélérer la finalisation de leurs rapports sur la mise en œuvre de la décentralisation et de la délégation de pouvoirs, en définissant clairement les responsabilités des administrations locales à deux niveaux.

En conclusion, il a ordonné une allocation rapide de fonds pour soutenir les agents concernés par les départs à la retraite ou les suppressions de postes liées à la restructuration en cours.

Selon les prévisions, après la réorganisation, le nombre de fonctionnaires au niveau provincial devrait s’établir à environ 91.784, soit une réduction de 18.449 postes, celui des fonctionnaires communaux à plus de 199.000, en baisse d’environ 110.000. Par ailleurs, plus de 120.000 agents non permanents au niveau communal seront concernés par des mesures de départ.

Cette rationalisation permettrait une économie budgétaire estimée à 190.500 milliards de dôngs (environ 7,33 milliards de dollars) en salaires et dépenses administratives entre 2026 et 2030. Le coût total estimé de la restructuration s’élèverait à environ 127.600 milliards de dôngs, répartis entre les indemnités de départ au niveau provincial (22.000 milliards), communal (99.000 milliards), et les cotisations sociales liées aux départs anticipés à la retraite (6.600 milliards).

VNA/CVN