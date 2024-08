Reconnaissance de 5 districts aux normes de la Nouvelle Ruralité

Il s’agit des districts de Vinh Linh et Triêu Phong de la province de Quang Tri (Centre), du district de Van Giang de la province de Hung Yên (Nord), du district de Hà Trung de la province de Thanh Hoa (Centre), et du district de Ky Anh de la province de Hà Tinh (Centre).

Les Comités populaires des provinces de Quang Tri, Hung Yên, Thanh Hoa et Hà Tinh sont chargés d'annoncer ces décisions et de récompenser ces districts conformément aux réglementations, et de leur ordonner de continuer à œuvrer pour assurer fermement la durabilité dans l’édification de la Nouvelle Ruralité.

VNA/CVN