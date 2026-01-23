XIVe Congrès du Parti

De province enclavée à pôle économique frontalier : Lang Son après 40 ans de Đôi moi

>> Explorer l’un des meilleurs villages touristiques du monde à Lang Son

>> Lang Son et Hôi An accueillent les premiers touristes internationaux de 2026

>> Lang Son valorise ses atouts de porte d’entrée commerciale et d’économie frontalière

Photo : VNA/CVN

Autrefois montagneuse et confrontée à de multiples difficultés, elle s’est progressivement affirmée comme un pôle économique frontalier d’importance nationale. Les infrastructures socio-économiques et de transport se sont nettement améliorées, tout comme les conditions de vie matérielles et spirituelles de la population. Cette dynamique alimente aujourd’hui la confiance et l’espoir, jetant les bases d’un nouveau cycle de développement en phase avec celui du pays tout entier.

Relever les défis

Au début du processus de Đôi moi en 1986, Lang Son partait d’un niveau très faible : infrastructures rudimentaires, production limitée, réseaux de transport peu développés. Face à ces contraintes, le Comité provincial du Parti et la population, toutes ethnies confondues, ont fait preuve d’unité et de détermination, s’appuyant sur les traditions révolutionnaires et leur confiance dans les politiques de réforme.

Les autorités provinciales ont rapidement assimilé les orientations du Parti et les ont adaptées aux réalités locales, en mettant en œuvre des politiques concrètes et pragmatiques. L’ensemble des ressources disponibles a été mobilisé pour promouvoir le développement socio-économique, tout en valorisant le potentiel interne. La priorité a été donnée à la relance de la production, au renforcement de la coopération et à l’ouverture du commerce, permettant à l’économie provinciale d’enregistrer une croissance soutenue.

Dès 1996, Lang Son affichait des résultats significatifs. Le taux de croissance du PIB atteignait 11,86%, dont 7,5% pour l’agriculture et la sylviculture, 20,3% pour l’industrie et la construction, et 17,2% pour le commerce et les services. Les recettes budgétaires dépassaient 138,5 milliards de dôngs. La production alimentaire moyenne par habitant progressait de 235 kg en 1985 à plus de 250 kg. Le taux de pauvreté chutait de plus de 40% en 1985 à environ 15% en 1996. Parallèlement, la vie culturelle et spirituelle s’améliorait, tandis que la défense et la sécurité nationales étaient renforcées, garantissant la stabilité politique et la protection des frontières.

Une croissance soutenue et multidimensionnelle

Depuis 1996, dans un contexte d’industrialisation, de modernisation et d’intégration internationale accélérées, Lang Son poursuit une stratégie de développement équilibrée, plaçant la croissance économique au cœur de ses priorités, tout en renforçant le Parti, en valorisant la culture et en garantissant durablement la défense et la sécurité nationales.

Grâce à des approches souples, proactives et créatives, la province a progressivement surmonté ses contraintes et enregistré des avancées notables dans tous les domaines. La croissance économique et les revenus des habitants augmentent régulièrement, tandis que le paysage urbain et rural se transforme en profondeur. Depuis le 1er juillet 2025, le système d’administration locale à deux niveaux fonctionne efficacement, répondant mieux aux besoins des citoyens et des entreprises.

En 2025, le taux de croissance du Produit intérieur brut régional (PIBR) est estimé à 8,06%, plaçant Lang Son au 18ᵉ rang national sur 34 provinces et au 3ᵉ rang parmi les neuf provinces montagneuses du Nord. Le PIBR par habitant atteint environ 71 millions de dôngs. Les recettes budgétaires locales s’élèvent à 18.961,4 milliards de dôngs, soit 176,6% de l’objectif fixé, en hausse de 68% sur un an. Les recettes intérieures atteignent 4.262,2 milliards de dôngs (+38,7%), tandis que celles issues des activités d’import-export culminent à 13.951,5 milliards de dôngs, soit une progression de 82,3%.

L’économie frontalière demeure un moteur essentiel. En 2025, le chiffre d’affaires total des importations et exportations atteint 95,3 milliards de dollars, en hausse de 43% par rapport à 2024. Les exportations de produits locaux sont estimées à 183 millions de dollars, soit 100% des prévisions. Le taux de pauvreté est maintenu à un niveau très bas, autour de 1,36%.

Nguyên Dinh Thung, 80 ans, habitant du hameau de Cua Bac (quartier de Luong Van Tri), se souvient des premières années du Renouveau, marquées par des infrastructures précaires et une économie peu développée. « Les routes étaient étroites, reliant difficilement le centre-ville aux zones rurales et frontalières. La production et le commerce étaient limités », raconte-t-il. Pourtant, cinq à dix ans plus tard, les effets positifs des réformes sont devenus évidents : la production s’est développée, les échanges se sont intensifiés et les conditions de vie se sont nettement améliorées.

Quarante ans après le lancement du Dôi moi, Lang Son connaît une transformation spectaculaire. Les zones urbaines se développent rapidement, tandis que les campagnes et les régions montagneuses deviennent plus vertes, plus propres et plus attractives, attirant un nombre croissant de visiteurs nationaux et étrangers.

Vers un pôle de connectivité économique

Photo : VNA/CVN

S’inscrivant dans la continuité des acquis des réformes, le 18ᵉ Congrès provincial du Parti (mandat 2025-2030) fixe un objectif ambitieux : faire de Lang Son un pôle de connectivité économique et un moteur de croissance pour la région montagneuse du Nord d’ici 2030, puis une province de niveau moyen d’ici 2035.

À l’horizon 2030, le produit régional brut devrait atteindre environ 111.100 milliards de dôngs, avec une croissance annuelle moyenne de 10 à 11%. Le revenu par habitant dépasserait 130 millions de dôngs (environ 5.000 dollars), tandis que l’économie numérique représenterait plus de 30% du PRB. Le tourisme, les exportations et l’investissement social connaîtront une forte progression, accompagnés d’une amélioration notable de l’indice de développement humain (IDH) et d’une réduction durable de la pauvreté.

Pour atteindre ces objectifs, la province poursuit la restructuration de son économie en innovant son modèle de croissance, en développant les économies frontalières, en construisant des postes frontières intelligents et en promouvant des industries durables, écologiques et modernes. Elle s’attache également à améliorer le climat des investissements, à renforcer sa compétitivité et à attirer les capitaux.

Parallèlement, Lang Son met l’accent sur le développement culturel et social, la réduction durable de la pauvreté, l’amélioration des conditions de vie, ainsi que sur la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique. La défense et la sécurité nationales sont renforcées, les relations extérieures développées et des frontières pacifiques, coopératives et propices au développement sont consolidées.

Selon Dinh Huu Hoc, vice-président permanent du Comité populaire provincial, l’année 2026 marque le lancement effectif de la résolution du 18ᵉ Congrès provincial du Parti. Dès le début de l’année, la province s’est attachée à lever les obstacles, à soutenir les entreprises, à simplifier les procédures administratives et à bâtir une gouvernance au service des citoyens et des acteurs économiques, avec pour objectif d’atteindre une croissance à deux chiffres à partir de 2026.

Tâm An/CVN