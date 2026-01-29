De nouvelles perspectives de coopération Vietnam - Suisse

Dans le cadre de sa visite de travail en Suisse, le vice-Premier ministre permanent Nguyên Hoà Binh a rendu, le 28 janvier, des visites de courtoisie au président suisse, Guy Parmelin, et au président du Conseil national (Chambre basse), Pierre-André Page, à Berne.

Photo : VNA/CVN

Lors des rencontres, les dirigeants suisses ont hautement apprécié la visite de Nguyên Hoà Binh dès le début de l’année 2026, la considérant comme une activité significative marquant le 55e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Suisse (1971-2026).

Les deux parties ont estimé que cette visite intervient dans un contexte de développement positif des relations bilatérales dans de nombreux domaines, notamment depuis l’établissement du cadre de partenariat global au début de l’année 2025.

Les deux parties ont échangé sur plusieurs mesures concrètes visant à porter les relations bilatérales vers une nouvelle phase de développement plus substantielle et plus efficace, convenant notamment d’intensifier les échanges de délégations à tous les niveaux, de mettre en œuvre efficacement le cadre de Partenariat global et de renforcer la coopération parlementaire.

À cette occasion, le vice-Premier ministre permanent Nguyên Hoà Binh a transmis aux dirigeants suisses les invitations du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, et du président de l’Assemblée nationale vietnamienne, Trân Thanh Mân, à effectuer des visites officielles au Vietnam.

Les deux parties ont également convenu de renforcer la confiance politique et d’élargir la coopération dans les domaines présentant des potentiels et des complémentarités, tout en s’engageant à promouvoir conjointement l’achèvement rapide, en 2026, des négociations de l’Accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Association européenne de libre-échange (AELE), dont la Suisse est un membre clé, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives de coopération commerciale et d’investissement.

Nguyên Hoà Binh a également proposé que la Suisse continue de créer des conditions favorables à l’intégration de la communauté vietnamienne en Suisse, afin qu’elle contribue activement à la société d’accueil et au partenariat global entre les deux pays.

Le même jour, il a travaillé avec les dirigeants du Forum économique Suisse - Vietnam, de la Chambre de Commerce Suisse - Asie et des représentants d’entreprises, afin de promouvoir la coopération commerciale et l’investissement, notamment en appelant les entreprises suisses à participer à l’investissement dans le Centre financier international au Vietnam.

Le vice-Premier ministre permanent a souligné que, dans le contexte où le Vietnam vise une croissance moyenne du PIB de plus de 10% par an sur la période 2026-2030, les besoins en mobilisation de ressources sont très importants, en particulier dans des domaines où la Suisse dispose d’atouts tels que la finance, l’énergie propre et les infrastructures modernes, tout en affirmant que le Vietnam est prêt à accompagner les entreprises suisses pour des investissements durables et efficaces.

