Analyse des points forts du marché immobilier au premier trimestre de l'année

Selon le rapport d'étude du marché immobilier vietnamien pour cette période, publié par Avison Young, des fluctuations ont été observées dans les prix de location et les taux d'occupation, principalement dans le segment des bureaux. Toutefois, le segment du logement a enregistré une amélioration notable après plusieurs mois de stagnation. Pendant ce temps, l'immobilier industriel continue d'attirer l'attention, le Vietnam renforçant sa position en tant qu'acteur clé du commerce mondial.

Immobilier industriel : le segment à la plus forte croissance

Au cours du premier trimestre, les parcs industriels ont maintenu leur dynamisme, avec une légère augmentation du prix moyen de location des terrains à Hanoï, s'élevant à 214 dollars/m²/terme, en hausse de 1% par rapport au trimestre précédent. Dans les deux autres provinces majeures, Hô Chi Minh-Ville et Dà Nang, les prix moyens de location sont demeurés stables par rapport au trimestre précédent, respectivement à 230 dollars/m²/terme et 95 dollars/m²/terme. Actuellement, l'offre de terrains industriels disponibles à la location dans ces trois villes clés demeure limitée, avec des taux d'occupation moyens respectifs de 90%, 86% et 95%.

Actuellement, les trois villes accélèrent leurs efforts pour attirer des projets d'investissement dans des domaines tels que la haute technologie, les puces semi-conductrices et les industries à forte valeur ajoutée, nécessitant une faible intensité foncière et une main-d'œuvre qualifiée. Le gouvernement travaille également à surmonter les obstacles à la mise en œuvre de nouveaux projets de parcs industriels, alors que ces trois villes n'ont pas bénéficié de nouveaux développements depuis de nombreuses années.

Performance contrastée du segment des bureaux

Dans le marché des bureaux de catégorie A à Hô Chi Minh-Ville et à Dà Nang, le loyer moyen a augmenté. L'introduction de nouveaux immeubles de bureaux tels que The Nexus et VP Bank Saigon à Hô Chi Minh-Ville, avec des prix moyens relativement élevés de 55 à 60 dollars/m²/mois, a entraîné une hausse du loyer moyen du marché, en particulier pour les immeubles de bureaux de catégorie A.

Cependant, à Hanoï, le segment des bureaux de catégorie B a enregistré des fluctuations du taux d'occupation, avec une baisse de 4 points de pourcentage par rapport au quatrième trimestre de 2023. Bien que l'offre actuelle sur le marché ne connaisse pas de grandes variations, les perspectives d'avenir dans les trois principales villes, Hô Chi Minh-Ville, Hanoï et Dà Nang, semblent prometteuses, avec des prévisions de percées entre 2024 et 2026. Plus précisément, l'offre future devrait augmenter de 500.000 m² à Hô Chi Minh-Ville, de plus de 255.000 m² à Hanoï et de 55.000 m² à Dà Nang.

Après plusieurs années sans nouvelle offre future à Dà Nang, le mois de janvier a marqué l'émergence du projet TTC Plaza Danang et l'arrivée d'entreprises telles que Qualcomm, démontrant ainsi le potentiel de la ville en tant que nouveau marché pour les bureaux.

Perspectives de la vente au détail

Comparativement à la performance stable du marché immobilier commercial à Hô Chi Minh-Ville et à Dà Nang, Hanoï est le marché qui a enregistré le plus de fluctuations au cours du dernier trimestre. Le prix moyen des loyers dans la zone centrale est resté inchangé par rapport au trimestre précédent pour les marchés de Hô Chi Minh-Ville et de Dà Nang, tandis qu'il a augmenté de 2% pour le marché de Hanoï. Dans la zone non centrale, les marchés de Hô Chi Minh-Ville et de Da Nang n'ont pas varié, tandis qu'à Hanoï, les loyers ont diminué jusqu'à -4%, principalement dans les podiums commerciaux des immeubles de bureaux. Le taux d'occupation des trois marchés est également resté stable, avec seulement des fluctuations enregistrées dans la zone centrale de Hanoï, avec une baisse de 2% due au choix de nombreuses marques de s'installer dans des centres commerciaux en dehors du centre, offrant des loyers plus abordables.

Évolution des prix et tendances du marché des appartements

Au premier trimestre de 2024, les prix de vente des appartements à Hô Chi Minh-Ville ont connu une augmentation d'environ 2 à 5% dans les projets livrés dans les délais, offrant des équipements internes complets et une conformité légale. Les projets haut de gamme comme Lancaster Legacy affichent les prix les plus élevés, se situant entre 8.000 et 8.200 dollars/m², tandis que les prix les plus bas oscillent entre 1.500 et 1.800 dollars/m² pour des projets tels que MT Eastmark, Glory Heights et Akari City.

Binh Duong a enregistré de nombreux nouveaux projets avec un prix moyen allant de 1.100 à 1.500 dollars/m², concentrés dans les villes de Thuân An et Di An. La stratégie de développement des investisseurs, ciblant le segment haut de gamme, a entraîné une modification de l'offre d'appartements, réduisant la proportion d'unités abordables et de milieu de gamme.

À Hanoï, les prix des appartements ont augmenté d'environ 3 à 6%, atteignant une moyenne de 2.500 à 3.500 dollars/m². Les activités de location d'appartements se déroulent également efficacement, avec un taux d'occupation des projets livrés dépassant les 80%. L'offre d'appartements à Hanoï provient principalement de projets existants tels que Lumi Hanoi et Lumiere Evergreen, ainsi que des préparatifs pour le lancement de nouveaux produits et phases ultérieures.

Pendant ce temps, les prix des appartements à Da Nang ont augmenté d'environ 1 à 3%, atteignant une moyenne de 2.000 à 3.200 dollars/m².

David Jackson, directeur général d'Avison Young Vietnam, a souligné que des changements fondamentaux se produisent actuellement sur le marché immobilier vietnamien. Ces transformations sont le résultat de mises à jour et d'ajustements des lois et réglementations en vigueur, lesquels influent sur la confiance des acheteurs et des investisseurs. De plus, le processus de restructuration de la chaîne d'approvisionnement mondiale, dont le Vietnam est l'un des principaux marchés bénéficiaires, ainsi que les évolutions dans la façon dont la société fonctionne et commerce, tous contribuent à façonner l'offre immobilière future.

"Nous anticipons que vers la fin de l'année, les activités du marché continueront à croître, et il est temps pour les investisseurs de réactiver les flux de capitaux vers le marché", a conclu M. David Jackson.

Texte et photos : Minh Thu/CVN