La Loi foncière amendée, un vent d’air frais sur le marché immobilier

Photo : VNA/CVN

L’avocat Dô Gia Thang, fondateur de Nguyen Do Lawyers, un cabinet d’avocats australo-vietnamien basé à Melbourne, a souligné les différences entre la loi actuelle et sa version modifiée, qui devrait être mise en œuvre à partir du 1er janvier 2025, sans distinction entre les individus au pays et les Vietnamiens résidant à l’étranger en matière de droit d’utilisation des sols.

La loi amendée permet aux personnes d’origine vietnamienne résidant à l’étranger d’acheter des maisons au Vietnam, a-t-il ajouté.

Dô Gia Thang, qui est également secrétaire général de l’Association des entreprises vietnamiennes en Australie (VBAA), a déclaré que dans le passé, les Vietnamiens d’outre-mer ne possédaient des maisons dans leur pays d’origine que par l’intermédiaire de parents, ce qui non seulement affectait l’efficacité de la gestion publique, mais présentait également des risques pour les Vietnamiens d’outre-mer en cas de faillite, de conflits sur le droit d’utilisation des sols.

Par conséquent, de tels changements législatifs faciliteront l’investissement immobilier des Vietnamiens d’outre-mer, a-t-il indiqué, notant qu’ils démontrent également la politique cohérente du Parti consistant à considérer les Vietnamiens résidant à l’étranger comme une partie intégrante de la nation.

Dô Gia Thang a estimé que la Loi foncière amendée contribuera à attirer les envois de fonds vers le marché immobilier national et à créer des opportunités d’investissement pour les Vietnamiens d’outre-mer, qualifiant la Loi foncière amendée de vent d’air frais sur l’économie nationale.

L’avocat a suggéré au gouvernement et aux agences compétentes de publier prochainement des décrets et des documents guidant la mise en œuvre de la nouvelle loi, de revoir les procédures de renouvellement des passeports vietnamiens et des certificats d’origine vietnamienne pour les Vietnamiens d’outre-mer et d’intensifier le travail de communication pour vulgariser la loi.

VNA/CVN