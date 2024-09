De nombreuses banques arrêtent les transactions de cartes magnétiques ATM

>> La Banque centrale exhorte les émetteurs de cartes à revoir leurs procédures

Les détenteurs de cartes ATM ne pourront utiliser que des cartes à puce au lieu de cartes magnétiques comme auparavant.

Photo : Nam Khanh/CVN

ACB a annoncé qu'elle avait cessé d'utiliser des cartes ATM magnétiques internationales et nationales depuis le 4 septembre de cette année.

Eximbank a également annoncé qu'elle avait cessé d'utiliser ses cartes de paiement magnétiques V-TOP à partir du 10 septembre. La banque a déclaré qu'elle avait officiellement arrêté les cartes magnétiques pour de nombreuses raisons liées à la sécurité, à l'efficacité et aux nouvelles tendances technologiques.

Sacombank a également annoncé qu'elle arrêterait les cartes magnétiques car les bandes stockent les informations du titulaire de la carte, qui sont facilement copiées et attaquées par des dispositifs d'écrémage. Par conséquent, ce type de carte n'est pas sûr contre les fraudes financières.

Selon Sacombank, elle a cessé d'émettre de nouvelles cartes magnétiques en 2017 et a encouragé les clients à passer aux cartes à puce. Dans le même temps, la banque a progressivement supprimé les cartes magnétiques inutilisées ou ayant enregistré très peu de transactions depuis 2019, lorsque la Banque d'État du Vietnam a publié un ensemble de normes de base pour les cartes à puce nationales.

Photo : VNA/CVN

Selon les banques, les détenteurs de cartes magnétiques qui souhaitent continuer à utiliser des cartes ATM doivent apporter leur carte d'identité personnelle aux succursales ou aux bureaux de transaction des banques pour annuler leurs cartes magnétiques et obtenir de nouvelles cartes à puce.

Les experts affirment que la conversion des cartes à bande magnétique en cartes à puce est bénéfique pour les utilisateurs, contribuant à améliorer le niveau de sécurité, la vitesse des transactions, la sûreté et à garantir les intérêts des clients.

Les données sont stockées en permanence sur la bande magnétique des anciennes cartes et ne sont cryptées qu'une seule fois, ce qui entraîne facilement le risque de vol d'informations sur les cartes et de fraude aux transactions.

Les cartes à puce ont une puce électronique fixée à la surface de la carte. Les données de transaction sont stockées sur la puce et le mot de passe de transaction change à chaque transaction.

Concrètement, à chaque fois qu’une carte à puce est utilisée pour un paiement, la puce génère un code de transaction unique et ne se répète jamais. En cas de vol de la carte du client dans un certain magasin, la fausse carte ne fonctionnera jamais car le code de transaction volé ne sera pas réutilisé et la carte sera rejetée.

VNA/CVN