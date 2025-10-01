Concours "Jeunes Reporters Francophones 2025" : une édition record avec 155 articles

Dans le cadre de la 10e édition du concours “Jeunes Reporters Francophones”, le jury de la demi-finale s’est réuni cet après-midi 1er octobre à Hanoï pour examiner les œuvres soumises. Un moment clé marquant une édition record avec 155 articles en lice. Résultat : les 20 meilleures productions ont été retenues pour la phase finale.