Pour promouvoir la fierté nationale auprès des jeunes

Le Comité central de l'Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh a publié un plan pour le lancement d'une vaste campagne politique sur le thème « Fier du Vietnam », qui se déroulera du 1 er août au 2 septembre, à l'occasion du 80 e anniversaire de la Révolution d'Août (19 août 1945-2025) et de la Fête nationale (2 septembre 1945-2025).

C'est l'occasion pour les jeunes de tout le pays de se remémorer les traditions héroïques de la nation, d'affirmer la stature et la valeur contemporaine des événements historiques qui ont ouvert une ère d'indépendance et de liberté pour le Vietnam et ont propulsé le pays vers une nouvelle ère de développement.

Les activités viseront à diffuser la signification historique, le rôle moteur du Parti et du Président Hô Chi Minh, ainsi qu'à s'inspirer et à appliquer les leçons de la Révolution d'Août pour la construction et la défense de la nation.

Par ailleurs, ils visent à souligner les grandes réalisations de près de 40 ans de renouveau (Doi Moi) et à affirmer la position, le prestige et les aspirations de développement du pays sur la scène internationale.

Le point culminant est le concours en ligne « Fier du Vietnam », lancé en avril. La finale et la cérémonie de clôture devraient avoir lieu en août. Par ailleurs, une série de programmes artistiques itinérants intitulés « La Caravane de la Fierté du Vietnam» se dérouleront du 20 août au 2 septembre dans dix provinces et villes du pays.

En particulier, une campagne de communication multiplateforme « Fier du Vietnam » sera menée du 10 août au 5 septembre sur les réseaux sociaux avec le hashtag officiel #TuHaoVietNam.

