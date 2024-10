De hauts responsables de l'ACMECS examinent la mise en œuvre du Plan directeur 2019-2023

Photo : VNA/CVN

L'événement, présidé par Somboun Sihalath, directeur général du département des affaires économiques du ministère lao des Affaires étrangères et chef de la délégation des hauts fonctionnaires de l'ACMECS du Laos, a réuni de hauts fonctionnaires du Vietnam, du Cambodge, du Myanmar, de Thaïlande et une délégation de suivi de l'ACMECS.

Au cours de la réunion, les participants ont examiné les résultats de la mise en œuvre du Plan directeur de l'ACMECS pour la période 2019-2023 et ont défini les orientations pour l'élaboration d'un prochain plan directeur. Les délégués ont discuté des rapports de performance sur les trois piliers fondamentaux de l'ACMECS, à savoir la connectivité des infrastructures sans faille, les infrastructures synchronisées et harmonisées et le développement durable et moderne.

Photo : VNA/CVN

Les délégués ont également discuté des préparatifs du 10e Sommet de l'ACMECS, qui doit se tenir le mois prochain au Laos. Une attention particulière a été accordée aux préparatifs logistiques, à l'ordre du jour du sommet et à des sujets clés tels que le projet de Déclaration de Vientiane qui sera adopté lors du sommet par les hauts dirigeants des pays membres.

Le même jour, une réunion des hauts fonctionnaires du CLMV (Cambodge - Laos - Myanmar - Vietnam) s'est tenue sous la présidence du Myanmar, à laquelle ont participé des hauts fonctionnaires et des ministères et agences concernés des pays membres du CLMV.

La réunion a examiné la mise en œuvre des résultats du 10e Sommet du CLMV, en mettant l'accent sur le Plan-cadre pour le développement du CLMV. Les participants ont reçu des rapports sur les travaux de huit unités au sein du cadre de coopération du CLMV, évaluant les progrès, les défis et proposant des solutions pour l'avenir.

Les domaines de coopération comprennent le commerce et l'investissement, les transports, l'industrie, le tourisme, l'énergie, le développement des ressources humaines, l'agriculture et les technologies de l'information et de la communication (TIC). La réunion a également permis de recueillir des commentaires sur les documents clés qui seront adoptés lors du prochain 11e Sommet CLMV.

VNA/CVN