Vinpearl et la Compagnie générale des chemins de fer du Vietnam dynamisent le tourisme

La Compagnie générale des chemins de fer du Vietnam et la Société par actions Vinpearl ont récemment conclu un accord de coopération stratégique visant à développer les destinations touristiques du Vietnam. Cet événement marque une étape significative dans la création de nouveaux produits touristiques et de circuits originaux, tout en maintenant des prix compétitifs.

Vinpearl et la Compagnie générale des chemins de fer du Vietnam collaboreront étroitement dans la promotion et la vente de produits touristiques le long des lignes ferroviaires de la compagnie. Plus précisément, les deux partenaires travailleront ensemble pour stimuler le tourisme ferroviaire, en augmentant les lignes desservies et en améliorant la qualité des services offerts aux passagers.

Vinpearl agira en tant que conseiller stratégique pour le développement de nouveaux produits touristiques et fournira des avantages et des cadeaux aux clients voyageant à bord des trains de la compagnie. La Compagnie générale des chemins de fer du Vietnam s'engagera à améliorer la qualité des services à bord, à créer de nouvelles expériences authentiques, tout en proposant des tarifs réduits pour les trajets vers les destinations où se trouvent les hébergements de Vinpearl à travers le pays.

L'accord accorde une priorité particulière aux clients, qui bénéficieront pleinement de leurs voyages à bord des trains de cette compagnie, enrichis d'expériences culturelles et gastronomiques. Ce type de voyage est idéal pour les familles avec de jeunes enfants en quête de découvertes touristiques, pour les jeunes passionnés de voyages aventureux, ainsi que pour les groupes de touristes souhaitant traverser le pays sur plusieurs jours.

Priorité stratégique à long terme

Lors de la cérémonie de signature, Ngô Thi Huong, vice-directrice générale des affaires et du marketing de Vinpearl, a déclaré : "Nous surveillons constamment les tendances touristiques mondiales, parmi lesquelles les voyages en train figurent parmi les plus populaires en 2024. De nombreuses destinations dans le monde voient une demande croissante pour ce mode de voyage, non seulement pour des trajets économiques mais aussi pour des voyages de luxe".

Elle a également souligné que Vinpearl, avec ses complexes de première classe situés dans des paysages attrayants à travers le pays, considère cette collaboration avec la Compagnie générale des chemins de fer du Vietnam comme une priorité stratégique à long terme, visant à créer des circuits d'expériences intégraux pour les clients.

Hoàng Nang Khang, vice-directeur de la Compagnie générale des chemins de fer, a exprimé son enthousiasme concernant le partenariat avec Vinpearl : "Le secteur ferroviaire national a connu un développement significatif ces dernières années, avec des efforts constants pour améliorer et innover nos services. La collaboration avec Vinpearl, qui possède des hébergements de premier plan à travers le pays, permettra de proposer de nouveaux produits et avantages significatifs pour les clients des deux parties".

En tant que pionnier dans la restauration de destinations et la création d'expériences touristiques à la pointe, Vinpearl renforce sa position de leader dans le secteur touristique vietnamien, répondant aux divers besoins et contribuant à l'essor du tourisme dans toute l'Asie du Sud-Est.

La coopération entre Vinpearl et la Compagnie générale des chemins de fer du Vietnam est destinée à offrir des avantages significatifs, non seulement pour stimuler le tourisme intérieur, mais aussi pour attirer les touristes internationaux en diversifiant les expériences de découverte de la nature, de la culture et des habitants du Vietnam.

