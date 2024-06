Le tourisme deviendra le fer de lance de l'industrie verte d’ici 2030

>> Hanoï envisage d'accueillir sept millions de touristes étrangers d'ici 2025

>> Bien exploiter les gammes de produits pour attirer les touristes

>> Le tourisme rural prend appui sur les caractéristiques des destinations et le numérique

Photo : Thuy Hà/CVN

Le plan vise 25 à 28 millions d'arrivées internationales, 130 millions de voyageurs nationaux et un taux de croissance annuel de 8% à 9% du nombre de touristes nationaux d'ici 2025. D'ici 2030, le nombre de touristes internationaux devrait atteindre 35 millions et afficher un une augmentation annuelle de 13% à 15%, celui des voyageurs nationaux 160 millions et en hausse de 4% à 5% par an.

Le tourisme devrait contribuer directement à hauteur de 8% à 9% et de 13 à 14% du Produit intérieur brut (PIB) d'ici 2025 et 2030, respectivement.

Selon le plan directeur, ce secteur créera environ 6,3 millions d'emplois, dont 2,1 millions directs, d'ici 2025 et 10,5 millions d'emplois, dont 3,5 millions directs, d'ici 2030.

Photo : Thuy Hà/CVN

Le Vietnam s’efforce de rétablir et de soutenir la croissance du tourisme national au cours de la période 2021-2025. Parallèlement, il devrait exploiter les marchés des touristes dépensiers et de long séjour, ainsi que de nouveaux marchés en termes de golf, de sports et de tourisme d’aventure entre 2026 et 2030.

Une destination mondialement remarquable

Des efforts sont déployés pour relancer les marchés traditionnels et attirer les marchés émergents comme l’Inde et les pays du Moyen-Orient entre 2021 et 2025. Entre 2026 et 2030, le Vietnam entend maintenir et élargir ses marchés traditionnels en Asie du Nord-Est, en Asie du Sud-Est, en Europe, en Amérique du Nord et en Russie, en Europe de l’Est et en Océanie, tout en diversifiant les marchés pour augmenter la proportion de voyageurs dépensiers.

D'ici 2045, le tourisme devrait s'imposer comme un moteur de l'économie et le Vietnam deviendra une destination mondialement remarquable et l'un des pays avec le plus fort développement touristique en Asie-Pacifique, selon le plan directeur.

D'ici 2045, le programme prévoit également 70 millions d'arrivées internationales, environ 7,3 quadrillions de dongs (28,68 milliards d'USD) de revenus touristiques et une contribution du secteur de 17 à 18% du PIB.

VNA/CVN