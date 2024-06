Ouverture du Festival du tourisme maritime de Nha Trang 2024

C'est la deuxième fois que la province organise ce festival pour honorer la beauté de la baie de Nha Trang, promouvoir ses potentiels et atouts dans l’attrait des touristes et les investisseurs nationaux et internationaux, pour contribuer de manière substantielle au développement socio-économique local.

S'exprimant à l'ouverture du festival, Dinh Van Thiêu, vice-président du Comité populaire de Khanh Hoà, a déclaré que ce festival bisannuel comprenait de nombreuses activités culturelles et festives pour promouvoir la quintessence culturelle du pays, de la terre de Nha Trang - Khanh Hoà en particulier.

Selon le directeur de l'Autorité nationale du tourisme du Vietnam (ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme), Nguyên Trùng Khanh, Khanh Hoà, Nha Trang en particulier, sont des destinations attrayantes pour les touristes nationaux et étrangers, grâce à de nombreux événements internationaux, de grands complexes hôteliers et des espaces de divertissement de classe mondiale.

Le Festival du tourisme maritime de Nha Trang 2024, qui durera jusqu'à dimanche 16 juin, comprend une kyrielle d’activités dont une expo avec plus de 200 stands présentant des produits touristiques, commerciaux et culinaires, le festival d'art de rue, le concours de danse "Hipfest Summer 2024", un défilé de bikini "Ocean Muse", la fête gastronomique, de la bière, du café, des fruits et spécialités régionales, un défilé de cyclo combiné avec une performance d'ao dai, un défilé du carnaval des lumières, un défilé de Harley Davidson Motor, un marathon et des activités sportives spéciales en baie de Nha Trang...

Selon le Service du tourisme de Khanh Hoà, ce festival devrait attirer entre 350.000 et 400.000 touristes nationaux et internationaux.

