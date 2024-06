Des cyclos "messagers" touristiques à Hô Chi Minh-Ville

L'époque où le cyclo était roi dans les rues de Hô Chi Minh-Ville est révolue. Celui-ci est supplanté par des moyens de transport plus modernes et plus efficaces. Cependant, loin d'être relégué au rang de simple souvenir du passé, le cyclo conserve un charme indéniable et s'est transformé en un messager efficace de la culture vietnamienne auprès des touristes étrangers.

Photo : NLD/CVN

En effet, de nombreux visiteurs venus d'Europe, d'Asie et d'Amérique choisissent de découvrir la ville à bord de ces tricycles colorés, attirés par leur allure authentique et l'expérience unique qu'ils offrent.

Equipées de caméras et d'appareils photo, deux touristes indiennes, Arti Puri Goel et Pooja Puri, ont sillonné les rues de Hô Chi Minh-Ville à bord de cyclos, bien décidées à capturer l'essence de la ville et à découvrir la vie quotidienne de ses habitants.

Loin des sentiers battus touristiques, elles ont choisi de se laisser guider par les conducteurs de cyclo, véritables conteurs urbains qui leur ont dévoilé les secrets de la ville et raconté des anecdotes méconnues du grand public.

Pédalant au rythme de la ville, Arti Puri Goel a été captivée par la foule grouillante des petites ruelles et par les histoires captivantes des cyclistes : "Ce tour de plus d'une heure m'a permis de me plonger au cœur de l'effervescence de la ville et de découvrir des aspects de la vie locale que les touristes ne voient généralement pas".

De son côté, Pooja Puri a profité de la lenteur du cyclo pour immortaliser la beauté de la ville à travers ses photos et vidéos : "J'ai pu prendre des photos magnifiques et saisir des moments de vie authentiques. Le cyclo est le moyen idéal pour explorer la ville à son rythme et vraiment s'imprégner de son atmosphère".

Conquis par cette expérience unique, les deux touristes ont d'ores et déjà décidé de renouveler l'aventure lors de leur prochain séjour à Hô Chi Minh-Ville. "Le cyclo est sans aucun doute le moyen de transport le plus authentique pour découvrir la ville. Il permet de tisser des liens avec les habitants et de vivre une expérience immersive inoubliable", dit Arti Puri Goel.

Autrefois omniprésent dans les rues de la ville, le cyclo, tricycle emblématique, est aujourd'hui devenu un symbole culturel en pleine mutation. Longtemps associé aux déplacements quotidiens des habitants, il se cantonne désormais essentiellement au domaine du tourisme.

Pour la plupart des touristes, le cyclo représente un moyen de transport pittoresque, indissociable de l'identité vietnamienne. Ils apprécient l'allure rétro de ces véhicules et l'expérience unique qu'ils offrent, permettant de découvrir la ville à un rythme plus lent et plus immersif.

Cependant, pour les conducteurs de cyclo, la réalité est bien différente. Nguyên Van Tuoi, chauffeur depuis 40 ans, témoigne : "Autrefois, je transportais des gens qui allaient au travail, à l'école, au marché... Aujourd'hui, les gens préfèrent les taxis et les motos, donc j'ai beaucoup moins de clients".

Selon des statistiques du Service municipal des transports, le nombre de cyclos à Hô Chi Minh-Ville a considérablement diminué, ne dépassant plus une centaine aujourd'hui. Depuis mi-avril, les derniers cyclos ont officiellement cessé de circuler à Singapour. Pendant ce temps, dans d'autres pays de la région comme la Thaïlande, le Cambodge, la Malaisie... le cyclotourisme continue de se développer. Au Vietnam aussi, dans les grandes villes touristiques comme Hanoï, Huê, Hôi An, Hô Chi Minh Ville, les cyclos attirent encore, surtout les touristes étrangers.

Un besoin de modernisation

"Voyager en cyclo permet aux visiteurs de découvrir une autre facette de Hô Chi Minh-Ville à un rythme plus lent, explique Diêp Phuong Kiêu Trang, directrice des opérations chez Asiana Link Travel Company. Les passagers peuvent ainsi ressentir la paix et la tranquillité au cœur de cette ville dynamique, tout en s'imprégnant de sa riche culture historique".

En effet, le cyclo offre une expérience unique que les transports modernes ne peuvent égaler. Il permet aux touristes de se faufiler dans les ruelles étroites, de se rapprocher de la population locale et de vivre la ville de manière plus authentique.

Cependant, pour continuer à attirer les touristes, le cyclo doit évoluer. Son image vieillissante et le manque de professionnalisme de certains conducteurs peuvent dissuader certains visiteurs.

"Il est nécessaire de rafraîchir ce produit, souligne Mme Trang. Il faut améliorer l'image des cyclos, en modernisant leur design et leurs couleurs. Il faut également améliorer la qualité du service, en formant les conducteurs aux compétences de communication et de comportement avec les touristes.

Enfin, le cyclo n'est pas un simple moyen de transport désuet, mais un élément essentiel de l'identité vietnamienne qui mérite d'être préservé et valorisé. En le modernisant et en le promouvant efficacement, il est possible de faire du cyclo un atout majeur du tourisme local et de contribuer à la pérennisation de ce patrimoine précieux.

Texte et photos : Quang Châu/CVN