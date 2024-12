Dak Lak et Nevers (France) signent des accords de coopération

Un mémorandum de coopération entre le Comité populaire de la province de Dak Lak dans les hauts plateaux du Centre du Vietnam et l’administration de la ville française de Nevers et un accord de coopération entre le Service provincial de la santé de Dak Lak et l'Hôpital municipal de Nevers ont été signés le 10 décembre à l'ambassade du Vietnam à Paris (en France).

Photo : VNA/CVN

La cérémonie de signature de ces documents ont vu la présence, entre autres, du président du Comité populaire provincial de Dak Lak, Pham Ngoc Nghi, du maire de Nevers, Denis Thuriot, des représentants de l’hôpital municipal de Nevers et de la ministre conseillère de l’ambassade Pham Thi Kim Yên.

Dans le mémorandum de coopération entre le Comité populaire provincial de Dak Lak et la municipalité de Nevers, les deux parties ont précisé leur volonté d'établir des relations d’amitié et de coopération dans cinq domaines spécifiques que sont les échanges culturels ; le développement des technologies de l’information et la transformation numérique ; la construction et la gouvernance de la ville intelligente, les réseaux d’urbanisme et de transport ; l’échange d'experts, la formation pour améliorer les capacités du personnel médical ; et le partage d'expériences sur l'application de la haute technologie à la production agricole.

Dans l'accord de coopération entre le Service provincial de la santé de Dak Lak et l'hôpital de la ville de Nevers, les deux parties s'engagent à coopérer dans trois domaines : la formation et le partage d'expériences en matière de diagnostic et de traitement des maladies cardiovasculaires : thoracique, oncologie, hématologie, hémodialyse ; le partage d'informations sur les conférences et les séminaires internationaux en matière de santé en créant des conditions favorables à la participation de chaque partie ; les échanges entre le personnel médical, la mise en œuvre d'activités humanitaires et caritatives.

En France, la délégation de la province de Dak Lak, dirigée par Pham Ngoc Nghi, a visité et s’est renseigné sur les activités de recherche et d'innovation de l’École d'ingénieurs automobile, aéronautique et transports ISAT et le Centre INKUB Agora Business. Ces deux établissements d'enseignement supérieur jouent un rôle crucial dans le développement de compétences clés pour l'industrie mécanique. Grâce à leurs formations innovantes, ils contribuent activement à la transformation numérique et à l'essor de l'innovation dans le département de la Nièvre, région Bourgogne-Franche-Comté, au Centre de la France.

VNA/CVN