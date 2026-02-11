Têt traditionnel 2026

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, visite un poste de garde-frontière à Dak Lak

Dans le sillage du plein succès du XIVᵉ Congrès national du Parti et à l’approche du Nouvel An lunaire 2026, le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, également secrétaire de la Commission militaire centrale, a rendu visite le 11 février aux cadres et soldats du poste de garde-frontière d’Ea H’Leo, dans la province de Dak Lak, afin de leur adresser ses vœux.

>> Le président de l’AN rend visite et offre des cadeaux aux familles bénéficiaires de politiques sociales à Cân Tho

>> Le président Luong Cuong présente ses vœux du Têt à Phu Tho

>> Le leader du Parti présente ses vœux du Têt au chercheur Nguyên Dinh Tu

>> Le secrétaire général Tô Lâm adresse ses vœux de Nouvel An à Tây Ninh

Photo : VNA/CVN

Au nom des dirigeants du Parti et de l’État, il a adressé ses salutations chaleureuses et ses meilleurs vœux de Nouvel An aux autorités locales, aux cadres et soldats du poste, ainsi qu’aux populations des ethnies vivant dans la zone frontalière.

Il a salué le sens élevé des responsabilités, l’esprit de discipline et la détermination dont font preuve les cadres et soldats de l’unité. Malgré des conditions de vie et de service particulièrement exigeantes en zone frontalière, ceux-ci demeurent fermement attachés à leur mission, veillent à l’édification d’une unité régulière, disciplinée, exemplaire et moderne, tout en développant des activités de production contribuant à améliorer progressivement les conditions matérielles et spirituelles des troupes.

Rappelant que le XIVᵉ Congrès national du Parti s’est conclu avec un plein succès, le dirigeant a souligné que 2026 constitue la première année de mise en œuvre de la Résolution issue de ce Congrès, dans un contexte international et régional marqué par des évolutions rapides, complexes et imprévisibles. Cette situation impose des exigences accrues en matière de protection de la souveraineté territoriale, de maintien de la sécurité nationale et de défense des frontières.

Renforcer la conscience politique et le sens de responsabilité

Il a appelé les cadres et soldats du poste à renforcer leur conscience politique et leur sens des responsabilités, en plaçant au premier rang la défense de la souveraineté territoriale et de la sécurité des frontières, sans complaisance ni négligence en aucune circonstance. Il les a exhortés à continuer de promouvoir les traditions glorieuses et les qualités exemplaires des "soldats de l’Oncle Hô" dans la période actuelle, à accomplir avec excellence toutes les missions confiées et à assumer non seulement le rôle de gardiens de la frontière, mais aussi celui d’acteurs du travail de mobilisation des masses, constituant un pont solide entre le Parti, l’État et la population.

Photo : VNA/CVN

Le secrétaire général a insisté sur la nécessité de rester proches des populations locales, de comprendre leurs aspirations légitimes, de les accompagner dans le développement économique, l’amélioration des conditions de vie et la préservation de leur identité culturelle, tout en mettant en œuvre efficacement les politiques en faveur des minorités ethniques et des familles en situation difficile. Ces efforts contribuent à consolider la confiance du peuple envers le Parti et l’État.

L’unité est appelée à continuer de jouer un rôle central dans la construction d’une défense frontalière populaire solide, articulée avec la défense nationale et la sécurité populaire, à maîtriser la situation sur le terrain, à gérer rigoureusement la zone frontalière, à maintenir un haut niveau de préparation opérationnelle et à coopérer étroitement avec les forces concernées afin de prévenir et de traiter efficacement toute situation, sans se laisser surprendre. Parallèlement, elle doit renforcer la diplomatie frontalière, contribuant à l’édification d’une frontière de paix, d’amitié, de coopération et de développement.

À cette occasion, le secrétaire général du Parti a offert des présents de Nouvel An aux cadres et soldats de l’unité.

VNA/CVN