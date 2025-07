Dak Lak accomplit près de 90% de son plan d’élimination des logements précaires

Au 9 juillet 2025, la nouvelle province de Dak Lak (Centre) a achevé la construction et la rénovation de 8.526 logements pour les ménages défavorisés, atteignant 89,5% de l’objectif fixé. Plus de 6.000 maisons ont déjà été livrées, garantissant un logement stable aux familles pauvres, quasi pauvres et aux bénéficiaires de politiques sociales.