33 ans, 33 recettes succulentes

À l’occasion du 33 e anniversaire du Courrier du Vietnam , et si nous imaginions un grand festin ? Retour sur 33 recettes soigneusement sélectionnées et publiées par la rédaction au fil des semaines. Une célébration savoureuse qui met la francophonie à table.

>> Soupe aigre-douce au thon

>> Les joues de porc grillées à l’air-fryer

>> Poitrine de porc braisée au canarium vert

>> Le Courrier du Vietnam, 33 ans de francophonie vivante

Pour rappel, la gastronomie vietnamienne est réputée pour sa fraîcheur, son équilibre des saveurs et son usage abondant d’herbes aromatiques, le tout ancré dans la philosophie du yin et du yang. On la reconnaît et on l’apprécie par sa faible utilisation de matières grasses et une grande variété de plats légers et parfumés. Le Vietnam fait partie sans discussion du Top 10 des meilleures cuisines du monde.

Alors pour ce buffet festif, on pourrait commencer par une sélection d’entrées vues dans la rubrique gastronomique du Courrier du Vietnam témoignant de sa richesse culinaire.

Salades fraîches et accompagnements

1. Salade de porc au citron vert : une entrée acidulée et parsemée d’herbes aromatiques.

2. Salade de poulet aux mangoustans verts : une spécialité estivale croquante et fruitée du Sud.

3. Salade de bœuf à l’herbe du tigre : une préparation équilibrée à base de l’herbe du tigre ou rau ma (gotu kola).

4. Champignons hai san frits : champignons hai san “blancs” farcis à la viande hachée puis enrobés de farine croustillante.

Plats de résistance et spécialités de viande

5. Soupe aigre-douce au thon : un bouillon aux saveurs acidulées parfumé à l’ananas, aux tomates et à la fleur de bananier.

6. Gombo sauté au bœuf : une alliance simple et croquante typique des repas de famille vietnamiens.

7. Poitrine de porc sautée au mam tép : un plat mijoté savoureux relevé à la pâte de crevettes fermentée.

8. Poulet grillé au com lam : une spécialité emblématique du Tây Nguyên où le riz gluant cuit dans des tubes de bambou accompagne un poulet mariné.

9. Le nem lui : les célèbres brochettes de porc haché grillées sur des tiges de citronnelle, spécialité de Huê.

10. Côtes de porc au barbecue : une version vietnamienne caramélisée et tendre.

11. Tomates farcies au porc : un grand classique familial inspiré de l’influence française.

12. Poulet vapeur à la courge : une méthode douce préservant les arômes délicats de la volaille.

13. Poulet mijoté dans la courge : variante festive où le poulet cuit lentement

à l’intérieur du légume.

14. Soupe de poulet au potiron : un potage réconfortant pour les saisons fraîches.

Le Vietnam est aussi populaire grâce à la fameuse “bouffe de rue” autrement appelée en anglais “Street Food”.

Stars du trottoir

15. Le com tâm : le plat signature méridional fait de brisures de riz, de porc grillé et de pain d’œuf (cha trung).

16. Le banh mi au pâté et aux légumes : l’authentique sandwich de rue mariant charcuterie locale et crudités vinaigrées.

17. Le bun dâu mam tôm : vermicelles de riz, tofu frit croustillant et sauce forte à la pâte de crevette violette.

18. Le bun thang : une soupe de nouilles de Hanoï raffinée, combinant de fins filaments de poulet, d’œuf et de mortadelle de porc.

19. Le nem traditionnel : le rouleau de printemps frit emblématique du pays croustillant à souhait.

20. Le banh bèo : petites galettes de farine de riz cuites à la vapeur, garnies de crevettes séchées et de grattons de porc.

21. Le pho cuôn, une autre manière de déguster les fameuses nouilles de riz : une déclinaison fraîche et en rouleaux des fameuses nouilles de riz enserrant du bœuf sauté.

Produits de la mer, raviolis et nouilles

22. Bar à la vapeur à la sauce soja : un poisson entier parfumé au gingembre et aux oignons verts.

23. Moules sautées à la citronnelle : relevées à l’ail, au piment et au gingembre pour un rendu croustillant.

24. Anguilles sautées au rau ram : un accord piquant unique grâce à la coriandre vietnamienne.

25. Galettes de porc et de crevettes : petites bouchées terre-mer frites ou poêlées.

26. Japchae, vermicelles sud-coréens aux saveurs variées : des vermicelles de patate douce sautés aux influences de la République de Corée.

Desserts ou autres douceurs

27. Le chè khuc bach : une compote rafraîchissante agrémentée de dés de gelée au lait et aux amandes.

28. Le banh trôi, douceur du Têt hàn thuc : les bouchées de riz gluant au sucre de canne.

29. Le traditionnel banh chay : les boulettes de riz gluant fourrées aux haricots mungos et servies dans un sirop de gingembre chaud.

30. Le gâteau au miel et au thé : une pâtisserie moelleuse parfumée au thé vert ou noir.

31. La mousse au matcha : un entremets léger à la poudre de thé vert japonais.

32. Pain farci au fromage à la crème : brioche d’inspiration asiatique moderne au cœur fondant.

33. Yaourt à la confiture et aux fruits : un dessert lacté frais très apprécié dans tous les bons cafés.

Merci encore cher Courrier du Vietnam pour toutes ces recettes qui ont mis, mettent et mettront l’eau à la bouche de tous vos lecteurs.

Hervé Fayet/CVN