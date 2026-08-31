Dà Nang fait de la gastronomie un produit touristique phare

Alors que les touristes accordent une importance croissante aux expériences culturelles locales, la ville de Dà Nang (Centre) intensifie l’exploitation des valeurs gastronomiques en les associant à la promotion de la destination, à la préservation du patrimoine et au développement de produits touristiques emblématiques.

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Photo : VNA/CVN

La ville ambitionne ainsi de construire un écosystème touristique gastronomique cohérent, afin de renforcer l’attractivité de la destination, de prolonger la durée des séjours et d’accroître les dépenses des visiteurs.

Le mi Quang, ambassadeur gastronomique de Dà Nang

Parmi les spécialités culinaires de la région de Quang, le mi Quang (nouilles de style Quang) est considéré comme l’un des produits présentant le plus grand potentiel pour devenir une marque touristique emblématique de Dà Nang. De plat populaire, le mi Quang a été reconnu en 2024 comme patrimoine culturel immatériel national, une reconnaissance qui englobe non seulement le plat lui-même, mais aussi les savoir-faire, les pratiques et les valeurs culturelles transmis au sein de la communauté au fil des générations.

Grâce à la diversité de ses ingrédients, de ses modes de préparation et de ses saveurs, le mi Quang est devenu l’une des spécialités emblématiques de la gastronomie du Centre du Vietnam et de la cuisine vietnamienne. Selon les experts, pour que le mi Quang devienne véritablement un "ambassadeur gastronomique", Dà Nang doit passer d’une approche consistant simplement à emmener les touristes déguster ce plat à une démarche visant à construire une expérience culturelle autour du mi Quang, permettant aux visiteurs de mieux comprendre son histoire, ainsi que celle des habitants et du territoire qui l’ont vu naître.

Selon Ly Dinh Quân, président de l’Association de la culture gastronomique de Dà Nang, il est nécessaire de construire une chaîne de valeur permettant à la fois de préserver et de valoriser les savoirs populaires liés au mi Quang et de développer sa marque en s’appuyant sur le savoir-faire des artisans, afin de la faire connaître progressivement à l’étranger.

Pour améliorer la qualité et construire une identité de marque, le Département municipal de la Culture, des Sports et du Tourisme prévoit d’élaborer et de promulguer un "référentiel du mi Quang de Dà Nang", associé à une marque de certification. Les critères envisagés porteront notamment sur l’origine des ingrédients, les techniques traditionnelles de préparation, l’hygiène et la sécurité alimentaires, les modalités de service ainsi que la capacité à transmettre aux visiteurs les valeurs culturelles liées à ce plat.

Parallèlement, les entreprises accélèrent l’application des technologies afin de faire connaître le mi Quang sur un plus grand nombre de marchés. Certains produits de mi Quang instantané sont développés dans le but de préserver les saveurs traditionnelles, d’utiliser des ingrédients frais et de ne pas recourir aux conservateurs, tout en répondant aux normes nécessaires à l’exportation et à l’élargissement des réseaux de distribution à l’étranger.

Construire des circuits touristiques autour de la gastronomie

Photo : VNA/CVN

Outre le mi Quang, Dà Nang possède de nombreuses autres spécialités, notamment les banh xèo et bun mam, ainsi qu’une grande variété de produits gastronomiques. La ville conjugue également les traditions culinaires de la région de Quang avec différentes cuisines internationales, ce qui lui confère une identité gastronomique à la fois diversifiée et ouverte sur le monde.

La distinction accordée récemment à certains établissements gastronomiques de Dà Nang par le Guide Michelin constitue un nouvel élan pour le développement de produits touristiques fondés sur la gastronomie. Dans cette perspective, les circuits touristiques ne doivent plus se limiter à proposer des repas aux visiteurs, mais être conçus comme de véritables parcours de découverte culturelle, chaque plat étant associé à une histoire sur son origine, ses ingrédients, son mode de préparation et la vie de la communauté.

Les produits touristiques peuvent associer gastronomie, tourisme communautaire, tourisme rural, découverte des villages de métiers et festivals, ainsi que des visites de sites touristiques, afin de créer une chaîne d’expériences cohérente. Cette approche permet non seulement aux visiteurs de mieux comprendre la culture locale, mais aussi de prolonger leur séjour et d’accroître leurs dépenses.

Photo : VNA/CVN

Selon Cao Tri Dung, président de l’Association du tourisme de Dà Nang, la ville doit intégrer la gastronomie parmi ses principaux produits touristiques afin de se forger une identité distinctive. Il s’agit d’un atout important pour développer une offre touristique gastronomique diversifiée, répondant aux attentes croissantes des visiteurs vietnamiens et étrangers.

L’Association du tourisme de Dà Nang encourage les hôtels, restaurants et sites touristiques à intégrer les éléments de la culture locale dans leurs expériences gastronomiques. Elle appelle également à renforcer la coopération entre les agences de voyage et les organismes concernés afin de développer des circuits spécialisés et de relier les différents sites en parcours touristiques complets.

Le développement du tourisme gastronomique devrait ainsi non seulement diversifier l’offre touristique de Dà Nang, mais aussi contribuer à préserver et à promouvoir les valeurs culturelles locales, à renforcer l’image de la destination et à faire rayonner la gastronomie de la région de Quang sur les marchés internationaux.

VNA/CVN