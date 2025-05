Tây Ninh crée une percée dans le développement du tourisme

Photo : VNA/CVN

Outre des sites emblématiques tels que la montagne Bà Den, le Saint-Siège caodaïste ou encore le Comité central du Sud pendant la guerre, la province mise sur le tourisme communautaire, offrant aux visiteurs une immersion authentique dans la culture locale.

L’intégration entre culture et tourisme est au cœur de la stratégie de développement de Tây Ninh. La province valorise son patrimoine immatériel à travers des expériences touristiques uniques. Sur le site touristique de la montagne Bà Den, les visiteurs peuvent assister à des spectacles de don ca tai tu (musique traditionnelle du Sud) et de danse Chhaydam, typique des communautés khmères, créant ainsi une synergie culturelle attrayante. Des circuits mêlant performances artistiques et découvertes patrimoniales ont été développés afin de renforcer l’image de Tây Ninh à l’international.

Des campagnes de communication ciblées ont été lancées via des canaux à forte audience étrangère, tels que le magazine Heritage ou les vidéos publicitaires diffusées à bord des vols de Vietnam Airlines. Des festivals emblématiques, comme celui de la galette de riz de Trảng Bàng ou celui des plats végétariens, sont relancés et enrichis par des expériences chez l’habitant, des activités agricoles ou encore des jeux populaires traditionnels.

Tourisme communautaire encouragé

À l’occasion des congés de la réunification du pays (30 avril) et du 1er mai, Tây Ninh a accueilli environ 138.100 visiteurs, soit une hausse de 25,5% par rapport à l’année précédente. Les recettes touristiques ont atteint plus de 106 milliards de dôngs. Le site du Comité central du Sud a été doté d’une salle de projection mapping et d’un documentaire intitulé "Oncle Hô et le Sud", inaugurés à l’occasion du 50e anniversaire de la réunification du pays.

Les services touristiques ont été renforcés pour garantir un accueil optimal : présence accrue de guides, propreté, sécurité et prévention des incendies. Le code de conduite pour un tourisme civilisé a été largement diffusé, contribuant à faire de Tây Ninh une destination conviviale et professionnelle.

Photos : CTV/CVN

Parallèlement, la province innove en matière de produits touristiques. Le modèle de tourisme communautaire est encouragé, impliquant activement les populations locales tout en préservant les valeurs culturelles. Les agences de voyages sont incitées à créer de nouveaux circuits adaptés aux atouts régionaux. Deux voyages de familiarisation (famtrips) ont été organisés sur 15 sites, ouvrant la voie à l’exploitation touristique dans six localités.

Le tourisme rural constitue également un axe fort, avec des sites comme la coopérative de corossol Minh Trung, la ferme de melons Bà Den, ou encore les producteurs de thé Tâm Lan et Hoan Ngoc. Ces lieux renforcent l’attractivité touristique tout en générant des revenus et en valorisant les produits locaux, dans le cadre du programme "Une commune, un produit".

En avril 2025, les recettes globales issues de l’hébergement, de la restauration, des voyages et des services associés ont atteint 2.315,6 milliards de dôngs. À elles seules, les activités de restauration ont généré 1.335,7 milliards de dôngs. Les services récréatifs ont rapporté 939,79 milliards de dôngs, soit une hausse de 10,73% sur un an.

Enfin, Tây Ninh est à la pointe de la transition numérique dans le secteur touristique. La province a installé des QR codes sur 73 sites, développé des circuits en réalité augmentée et virtuelle (AR – VR 360), et testé la technologie NFC sur trois grands sites. L’identité visuelle "Tây Ninh Xanh" (Tây Ninh Vert), déployée sur plus de 80 supports de communication, contribue fortement à positionner la province comme une destination moderne, durable et facilement reconnaissable.

VNA/CVN