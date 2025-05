Dà Nang : une destination gastronomique émergente reconnue mondialement

Dà Nang, reconnue par le Guide Michelin en 2025, s’impose comme une destination gastronomique majeure au Vietnam. Sa cuisine locale riche, ses 36 établissements distingués et le programme innovant "Passeport gastronomique" attirent touristes et gourmets du monde entier.

Photo : VNA/CVN

La ville de Dà Nang, située au Centre du Vietnam, s’affirme comme une destination touristique majeure grâce à sa gastronomie riche et variée. En 2025, elle a été officiellement reconnue par le Guide Michelin comme une destination idéale pour le tourisme gastronomique, rejoignant ainsi Hanoï et Hô Chi Minh-Ville au rang des villes vietnamiennes distinguées par cette prestigieuse institution. Cette reconnaissance souligne l’importance croissante de la cuisine locale dans l’attractivité touristique de la ville, qui allie paysages remarquables, patrimoine culturel et événements festifs.

Une stratégie touristique axée sur la gastronomie

Le Service de la culture, des sports et du tourisme de Dà Nang considère la gastronomie comme un levier essentiel pour attirer et fidéliser les visiteurs. Pour l’année 2025, la ville vise à accueillir près de 12 millions de touristes dans ses établissements d’hébergement, avec un chiffre d’affaires estimé à plus de 36.000 milliards de dôngs provenant des secteurs de l’hébergement, de la restauration et des voyages. Ces objectifs ambitieux s’accompagnent d’actions concrètes, notamment la création d’expériences culinaires originales destinées à prolonger le séjour des visiteurs.

Photo : VNA/CVN

Depuis la présentation officielle de la sélection du Guide Michelin à Dà Nang en juin 2024, la ville compte 36 établissements distingués dans la catégorie Bib Gourmand, valorisant la qualité et l’accessibilité des plats proposés. Parmi eux, un restaurant a obtenu une étoile Michelin et un autre une étoile verte, récompensant son engagement en faveur d’une gastronomie durable. Cette reconnaissance internationale valorise particulièrement les fruits de mer raffinés et la richesse de la cuisine régionale de Dà Nang.

Le Passeport gastronomique – Dà Nang Food Tour

Pionnière dans le pays, Dà Nang a lancé fin 2024 le programme "Passeport gastronomique – Dà Nang Food Tour", une initiative innovante qui invite les visiteurs à découvrir la diversité culinaire locale en collectant des tampons dans différents établissements pour recevoir des cadeaux attractifs. Ce programme, prolongé jusqu’en juin 2025, propose 5.000 passeports bilingues accompagnés d’offres spéciales.

Au-delà d’un simple guide, ce programme offre une expérience interactive et immersive. Le site officiel www.foodtourdanang.vn met à disposition une carte numérique regroupant 400 établissements culinaires, incluant les restaurants reconnus par le Guide Michelin, ainsi qu’un large éventail de spécialités locales, régionales et internationales. Cette plateforme facilite l’accès à une gastronomie authentique et variée, renforçant l’attractivité de la ville auprès des touristes.

La gastronomie de Dà Nang se distingue par ses saveurs prononcées, caractéristiques du Centre du Vietnam, une région marquée par le soleil et le vent. Cette identité culinaire diffère nettement de celles de Hanoï ou de Hô Chi Minh-Ville, offrant aux visiteurs une expérience gustative originale.

Photo : VNA/CVN

L’importance culturelle de cette cuisine est soulignée par les habitants eux-mêmes. Par exemple, Phan Hai Quynh Nga, étudiante vietnamienne vivant au Japon, témoigne de son attachement au plat traditionnel mi Quang, récemment reconnu comme patrimoine culturel immatériel national. Pour elle, ce plat incarne le goût du pays natal et une source de réconfort pour ceux qui vivent loin de chez eux.

Les restaurateurs locaux participent activement à la valorisation de la gastronomie de Dà Nang. Dô Thi Yên, directrice d’une chaîne de restaurants locale, exprime sa fierté d’être partenaire du Passeport gastronomique et souligne l’importance de proposer des plats emblématiques qui marquent les esprits. La participation à la carte numérique gastronomique représente pour eux une reconnaissance et une motivation pour améliorer constamment la qualité du service.

La ville met également l’accent sur la durabilité, comme en témoigne la distinction Michelin Green Star obtenue par un restaurant engagé dans une démarche de gastronomie responsable. Cette orientation s’inscrit dans une volonté de préserver les ressources locales tout en offrant une expérience culinaire de qualité.

Une vision stratégique à long terme

Dà Nang déploie des efforts importants pour se positionner comme une destination culinaire de premier plan, où se mêlent traditions locales et influences internationales. La ville organise régulièrement des événements gastronomiques, tels que le festival Dà Nang Food Tour 2025, qui vise à promouvoir les spécialités locales, régionales et internationales.

Photo : VNA/CVN

Parallèlement, la transformation numérique du secteur de la restauration est encouragée. La connexion entre établissements et fournisseurs de solutions technologiques comme iPOS ou KiotViet permet d’optimiser la gestion commerciale et d’améliorer l’expérience client. Ces innovations contribuent à renforcer l’attractivité de la ville et à fidéliser les visiteurs.

Le Comité populaire de Dà Nang a adopté un projet de développement touristique jusqu’en 2030, avec une vision à l’horizon 2045, dans lequel la gastronomie est identifiée comme un produit touristique stratégique. La ville s’engage à développer de manière créative et diversifiée la cuisine locale, régionale et vietnamienne, en garantissant l’authenticité des saveurs et en valorisant les caractéristiques uniques de chaque région.

La stratégie commerciale cible à la fois le marché domestique, en particulier les provinces disposant de vols directs vers Dà Nang, et le marché international. Pour ce dernier, la ville vise des segments à fort pouvoir d’achat, tels que les groupes MICE, les golfeurs ou les touristes en lune de miel, provenant principalement d’Asie de l’Est et du Sud-Est asiatique, tout en explorant de nouveaux marchés comme l’Europe, la Russie, l’Australie, l’Inde et les États-Unis.

Dà Nang a structuré son offre gastronomique autour de trois groupes principaux : la cuisine locale, la cuisine régionale et la cuisine internationale. Chaque groupe est décliné selon trois segments : la gastronomie haut de gamme pour une clientèle recherchant le luxe, la cuisine de rue valorisant les traditions, et les produits culinaires liés à l’agriculture locale, favorisant un développement durable des communautés rurales.

Lê Thành Tài, chef principal et président de l’Association des chefs professionnels de Dà Nang, insiste sur l’importance de construire une marque locale à travers des plats reflétant l’identité régionale. Il souligne aussi la nécessité d’adapter l’offre aux attentes des touristes internationaux, notamment ceux issus de marchés émergents comme l’Inde. Il met en avant les efforts continus pour améliorer la qualité, garantir la sécurité alimentaire et renforcer la coopération entre acteurs du secteur.

Truong Thi Hông Hanh, directrice du Service de la culture, des sports et du tourisme de Dà Nang, résume la stratégie de la ville : faire de la gastronomie un produit touristique unique, capable de stimuler les dépenses et d’attirer un large public. La mise en œuvre de mesures incitatives pour améliorer la qualité des services et la promotion d’événements comme le festival Dà Nang Food Tour 2025 illustrent cette ambition.

Ce festival, prévu pour la première fois en 2025, sera un moment fort pour valoriser la richesse culturelle et culinaire de Dà Nang, tout en jetant les bases d’un événement annuel. L’objectif est clair : positionner Dà Nang comme une destination gastronomique de référence sur la carte touristique mondiale.

Hoàng Lan/CVN