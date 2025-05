Vi Rông, entre mer et légende : une destination envoûtante au Centre du Vietnam

Situé à environ 70 km au nord de Quy Nhon, le cap Vi Rông, niché dans le hameau de Tân Phung (commune de My Tho, district de Phu My, province de Binh Dinh), est un site naturel préservé qui séduit de nombreux visiteurs.

Photo : VNA/CVN

Truong Ba Pha, 67 ans et chef du hameau Tân Phung 1, rapporte que les légendes du cap Vi Rông lui ont été transmises oralement. Il explique qu'à l'origine, le cap était un monolithe rocheux dont la forme rappelait des écailles de poisson, d'où son surnom populaire de "rocher aux écailles de dragon".

Pour M. Pha, le cap Vi Rông offre un spectacle particulièrement saisissant au coucher du soleil, où il apparaît, vu d'en haut, comme un dragon géant se jetant dans l'océan.

"Le paysage est d'une poésie et d'une harmonie remarquables : une mer d'azur, un sable fin doré, des rochers alignés qui s'étirent le long de la côte... L'ensemble crée une impression paradisiaque", s'enthousiasme Lê Tri Dat, venu de la province de Bà Ria - Vung Tàu.

Photo : VNA/CVN

Le cap Vi Rông offre des expériences uniques à chaque saison. Même en hiver, lorsque la mer est agitée, il reste une destination prisée des amateurs de surf, notamment étrangers.

"Les touristes étrangers sont nombreux ici. Il arrive que des groupes de 8 à 10 personnes séjournent chez moi une semaine entière pour surfer. Je suis ravi car cela m'apporte un revenu complémentaire et me permet de créer des liens avec des gens du monde entier", confie un habitant du hameau Tân Phung.

Selon Nguyên Thi Kim Chung, directrice adjointe du Service provincial de la culture, des cports et du tourisme de Binh Dinh, le cap Vi Rông est désormais une destination touristique phare du district de Phu My et de la province.

Le Comité populaire provincial a lancé un plan visant à stimuler le tourisme, assurer une croissance économique à deux chiffres et atteindre l’objectif de 10 millions de visiteurs d’ici 2025, dont environ 110.000 étrangers.

La province s'engage à dynamiser et à diversifier son tourisme en améliorant la qualité de l'offre, en créant de nouveaux produits et en formant les habitants au rôle d'ambassadeurs. Elle favorise également la transition numérique et écologique du secteur touristique.

Enfin, Binh Dinh investit dans les infrastructures touristiques et les liaisons vers les sites historiques et naturels, tout en renforçant la gestion publique du secteur. Elle a adopté un message "3K" (Trois "Non" : pas de hausse des prix, pas de concurrence déloyale entre prestataires, pas de vols ni d’arnaques) et "3A" (Trois "Sécurité" : sécurité routière, sécurité et hygiène alimentaire, sécurité des personnes et des biens), contribuant ainsi à forger une image positive du tourisme local.

VNA/CVN