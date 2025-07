Dà Nang considère le Japon comme un partenaire stratégique majeur

Le Japon est l'un des principaux partenaires stratégiques de Da Nang dans son processus d'intégration mondiale, notamment dans le développement des villes intelligentes, les industries de haute technologie, les semi-conducteurs, le tourisme durable, l'éducation et la formation, les soins de santé de qualité et le développement de la main-d'œuvre, a déclaré Nguyên Thi Anh Thi, vice-présidente du Comité populaire municipal.

Photo : VNA/CVN

S'exprimant lors de l'événement "Meet Japan" qui s'est tenu dans le centre-ville le 4 juillet, Nguyên Thi Anh Thi a souligné la transformation de Dà Nang suite aux récentes réformes administratives mises en place dans le cadre d'un nouveau modèle de gouvernement à deux niveaux, faisant d'elle la plus grande ville centralisée du Vietnam en termes de superficie.

Alors que Dà Nang entre dans une nouvelle phase de développement, elle encourage une collaboration avec le Japon en matière d'innovation, d'investissement responsable, de transfert de technologies de pointe et de développement de la main-d'œuvre, éléments essentiels pour remodeler le modèle de croissance locale et bâtir une ville verte, moderne, intelligente et agréable à vivre, a-t-elle déclaré, considérant cette ville comme un pôle dynamique et hautement compétitif en Asie-Pacifique.

Dà Nang a noué des partenariats avec plus de 22 localités japonaises, et le Japon demeure son premier investisseur étranger, avec 1,14 milliard de dollars investis dans 261 projets. Dans le parc de haute technologie et les zones industrielles de Dà Nang, le Japon est en tête des investissements directs étrangers avec 49 projets évalués à près de 696 millions de dollars. Le tourisme est un autre point positif : le nombre de visiteurs japonais a presque triplé en 2024 pour atteindre 179 200.

L'ambassadeur du Japon au Vietnam, Ito Naoki, a salué l'attrait de Dà Nang pour les entreprises japonaises, citant sa position stratégique le long du corridor économique Est-Ouest, directement relié au Laos et à la sous-région du Mékong, ainsi que ses infrastructures de transport synchrones, notamment des ports en eau profonde et un aéroport international.

La zone franche de Dà Nang, récemment créée, devrait, a-t-il déclaré, attirer davantage de capitaux japonais, stimulant ainsi les perspectives économiques de la ville.

Les discussions lors de l'événement ont porté sur le renforcement de la collaboration, en mettant l'accent sur l'attraction des investissements japonais, la stimulation de l'innovation et de l'entrepreneuriat, les sciences et technologies, les partenariats locaux et les échanges touristiques.

VNA/CVN