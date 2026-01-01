icon search
Bonne année 2026 : célébrations à travers le monde

Les feux d'artifice illuminaient les capitales et villes mondiales, marquant le passage à 2026. Un kaléidoscope d'émotions qui témoigne d'un désir partagé d'espoir et de renouveau pour cette Nouvelle Année.

Vue de feux d'artifice en célébration du Nouvel An au Harbour Bridge à Sydney, en Australie, le 1er janvier 2026.
Des feux d'artifice multicolores rayonnent dans le ciel de Hanoï, capitale vietnamienne. 

Des gens jouent avec des feux d'artifice pour accueillir le Nouvel An à Colombo, au Sri Lanka, le 31 décembre 2025.
Vue du pont Troitskiy éclairé de lumières festives à Saint-Pétersbourg, en Russie, le 31 décembre 2025. 
Vue d'un spectacle lumineux organisé à la veille du Nouvel An à Espoo, une ville du Sud de la Finlande, le 31 décembre 2025.
Des gens courent près du Colisée lors de l'événement "We Run Rome" pour célébrer le Nouvel An dans la capitale italienne le 31 décembre 2025.
Des feux d'artifice explosent devant le London Eye pour célébrer le Nouvel An à Londres, au Royaume-Uni, le 1er janvier 2026.
Des personnes saluent le premier lever de soleil de l'année 2026 avec les caractères chinois lisant "Ni hao 2026" (Bonjour 2026), à Eryuan, dans la province du Yunnan, dans le Sud-Ouest de la Chine, le 1er janvier 2026.
Des feux d'artifice colorés illuminent le Ciel pour célébrer le Nouvel An à Bakou, en Azerbaïdjan, le 1er janvier 2026. 
Des enfants jouent avec des feux d'artifice pour célébrer le Nouvel An dans le bidonville de Kibera à Nairobi, la capitale du Kenya, le 31 décembre 2025.

Texte et photos : Xinhua-VNA/CVN

