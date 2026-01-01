Bonne année 2026 : célébrations à travers le monde

Les feux d'artifice illuminaient les capitales et villes mondiales, marquant le passage à 2026. Un kaléidoscope d'émotions qui témoigne d'un désir partagé d'espoir et de renouveau pour cette Nouvelle Année.
|Vue de feux d'artifice en célébration du Nouvel An au Harbour Bridge à Sydney, en Australie, le 1er janvier 2026.
|Des feux d'artifice multicolores rayonnent dans le ciel de Hanoï, capitale vietnamienne.
|Des gens jouent avec des feux d'artifice pour accueillir le Nouvel An à Colombo, au Sri Lanka, le 31 décembre 2025.
|Vue du pont Troitskiy éclairé de lumières festives à Saint-Pétersbourg, en Russie, le 31 décembre 2025.
|Vue d'un spectacle lumineux organisé à la veille du Nouvel An à Espoo, une ville du Sud de la Finlande, le 31 décembre 2025.
|Des gens courent près du Colisée lors de l'événement "We Run Rome" pour célébrer le Nouvel An dans la capitale italienne le 31 décembre 2025.
|Des feux d'artifice explosent devant le London Eye pour célébrer le Nouvel An à Londres, au Royaume-Uni, le 1er janvier 2026.
|Des personnes saluent le premier lever de soleil de l'année 2026 avec les caractères chinois lisant "Ni hao 2026" (Bonjour 2026), à Eryuan, dans la province du Yunnan, dans le Sud-Ouest de la Chine, le 1er janvier 2026.
|Des feux d'artifice colorés illuminent le Ciel pour célébrer le Nouvel An à Bakou, en Azerbaïdjan, le 1er janvier 2026.
|Des enfants jouent avec des feux d'artifice pour célébrer le Nouvel An dans le bidonville de Kibera à Nairobi, la capitale du Kenya, le 31 décembre 2025.
Texte et photos : Xinhua-VNA/CVN