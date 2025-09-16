Dà Nang accueillera son deuxième Festival international du tourisme en octobre

La ville côtière de Dà Nang se prépare à accueillir son 2ᵉ Festival international du tourisme, qui aura lieu les 16 et 17 octobre au Centre de convention Ariyana.

Photo : VNA/CVN

Coorganisé par l’Association du tourisme de Dà Nang et HorecFex Vietnam, acteur dans les secteurs de l’hôtellerie, de la restauration et des services, l’événement se veut une plateforme clé de mise en relation professionnelle au sein de l’industrie touristique vietnamienne, avec pour objectif de renforcer la coopération nationale et internationale en faveur d’une croissance durable du nombre de visiteurs et des recettes.

Le festival devrait attirer environ 2.000 délégués, dont plus de 200 entreprises touristiques nationales et 120 entreprises internationales venues de marchés stratégiques tels que la Thaïlande, la République de Corée, le Japon, la Chine, l’Inde et la Russie…

Le point d’orgue de cette édition sera l’activité B2B "Buyers Meet Sellers", organisée sur les deux jours, afin de connecter agences de voyages, établissements hôteliers et de restauration, ainsi que fournisseurs de services touristiques. L’objectif est d’élargir les réseaux de partenariat, de conclure de nouveaux accords et d’attirer davantage de touristes internationaux vers le Vietnam.

Selon Nguyên Duc Quynh, président et fondateur de HorecFex Vietnam, le Festival international du tourisme de Dà Nang aspire à devenir un rendez-vous annuel majeur de la région, contribuant à élever la position et l’image du tourisme vietnamien sur la scène mondiale.

Un séminaire et un forum consacrés au marketing de destination seront également organisés, mettant l’accent sur la promotion de la marque touristique, les enjeux du développement durable et la valorisation du patrimoine culturel du Centre. Par ailleurs, l’Association du tourisme de Dà Nang animera des tables rondes et ateliers thématiques pour accompagner les entreprises dans l’amélioration de la qualité de leurs services, le renforcement de leur compétitivité et l’optimisation de leur performance commerciale.

VNA/CVN