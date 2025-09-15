La place Dông Kinh Nghia Thuc à Hanoï fait peau neuve

La première phase de rénovation de la place Dông Kinh Nghia Thuc est terminée, offrant une nouvelle physionomie à la zone piétonne autour de l’emblématique lac Hoàn Kiêm (Épée restituée), au cœur de la capitale Hanoï.

La place, l’un des sites touristiques les plus célèbres et les plus importants du Vietnam, doit son nom à l’école au Dông Kinh Nghia Thuc (École de la Capitale de l’Est pour la Juste cause), une école progressiste fondée par des érudits vietnamiens en 1907 pour promouvoir l’éducation moderne et le patriotisme.

Hanoi a achevé des travaux majeurs de rénovation sur la place Dông Kinh Nghia Thuc, notamment la démolition du bâtiment "Mâchoire de requin", identifié comme un élément central du réaménagement, et la rénovation du restaurant Thuy Ta.

Cette démolition marque la première étape d’un plan de revitalisation de la place Dông Kinh Nghia Thuc, un espace symbolique reliant deux zones patrimoniales majeures : le complexe du lac Hoàn Kiêm et du temple Ngoc Son au sud et le vieux quartier historique au nord.

Après trois mois de travaux, les autorités de l’arrondissement de Hoàn Kiêm ont achevé la première phase de rénovation de la place Dông Kinh Nghia Thuc, agrandissant la zone à 1,4 ha. Cette place est considérée comme faisant partie du "patrimoine vivant", un espace ouvert à la vie des gens et aux activités culturelles de la capitale.

Les autorités municipales ont installé un grand écran LED sur la façade du n°7-9 de la rue Dinh Tiên Hoàng, ancien emplacement du bâtiment "Mâchoire de requin". Un côté du bâtiment est orné des centaines de drapeaux nationaux, commémorant la 80e Fête nationale (du 2 septembre 1945-2025).

La rue Dinh Tiên Hoàng a été transformée en zone piétonne avec de nouveaux espaces verts suite à l’aménagement de la circulation. Des rangées de bancs en pierre offrent un espace de détente aux visiteurs.

Le restaurant Thuy Ta fait peau neuve après la première phase de rénovation de la place Dông Kinh Nghia Thuc. Les auvents, marquises et structures auxiliaires du restaurant Thuy Ta ont été retirés afin de restaurer son architecture d’origine.

La deuxième phase comprendra des études sur le développement des installations souterraines sous la place, la poursuite de la modernisation des bâtiments adjacents donnant sur la place et l’amélioration complète des infrastructures techniques, conformément au statut du lac Hoàn Kiêm en tant que site patrimonial national spécial.

