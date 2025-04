Vietnam - Chine : des liaisons aériennes renforcées pour stimuler les échanges

L'expansion récente des liaisons aériennes et l'augmentation de la fréquence des vols entre la Chine et le Vietnam ont considérablement dynamisé la connectivité bilatérale. Ces développements offrent des solutions de transport plus rapides, pratiques et efficaces, stimulant ainsi la coopération et le développement mutuel, tout en insufflant un nouvel élan aux échanges économiques, commerciaux et interpersonnels.

Le matin du 30 mars, l'atterrissage du vol MF8697 de la compagnie chinoise Xiamen Airlines à l'aéroport international de Nội Bài, à Hanoï, a officialisé l'inauguration d'une liaison directe aller-retour régulière entre Fuzhou et Hanoï. Cette nouvelle ligne porte à 25 le nombre total de vols directs hebdomadaires opérés par Xiamen Airlines à destination du Vietnam. Fuzhou devient ainsi la vingtième ville chinoise à bénéficier d'une connexion aérienne directe avec le Vietnam.

À l'occasion du vol inaugural de retour vers Fuzhou, 25 représentants d'agences de voyages vietnamiennes ont pris part à une mission exploratoire axée sur le tourisme culturel. L'objectif était d'identifier et de concevoir des circuits et des offres touristiques de qualité. La nouvelle liaison Fuzhou - Hanoï est appelée à améliorer significativement l'agrément des voyages, à stimuler l'activité touristique dans les deux nations et à ouvrir de nouvelles perspectives de collaboration dans ce secteur, contribuant ainsi à une augmentation des flux de voyageurs bilatéraux.

Le même jour, Vietnam Airlines a inauguré une nouvelle ligne entre Pékin - Daxing et Hô Chi Minh-Ville. La compagnie nationale a également porté de cinq à sept par semaine (un vol quotidien) le nombre de ses vols entre Pékin et Hanoï. Actuellement, Vietnam Airlines exploite six lignes régulières vers la Chine, assurant 40 vols hebdomadaires au départ de Hanoï et de Hô Chi Minh-Ville à destination de grandes villes chinoises telles que Pékin, Shanghai et Canton.

De son côté, VietJet Air a récemment lancé cinq nouvelles liaisons directes entre les principales villes chinoises et vietnamiennes. Le 31 mars, la compagnie a ouvert des vols directs entre Pékin et Canton d’une part, et Hô Chi Minh-Ville d’autre part, ainsi qu’entre Canton et Hanoï. Le 1er avril, elle a inauguré la ligne Pékin - Hanoï, suivie par Shanghai - Hanoï le 29 avril.

Lors de la cérémonie inaugurale des nouvelles liaisons de VietJet Air reliant Hô Chi Minh-Ville à Pékin et Canton, le consul général de Chine à Hô Chi Minh-Ville, Wei Huaxiang, a mis en lumière le rôle essentiel de ces vols dans la dynamisation de la coopération économique, commerciale, culturelle et touristique entre le Vietnam et la Chine, contribuant ainsi au renforcement des liens d'amitié entre leurs populations.

Do Xuân Quang, directeur général adjoint de VietJet Air, a déclaré que la compagnie aérienne entendait poursuivre activement le développement de son réseau de vols entre le Vietnam et la Chine, afin de stimuler les échanges et de renforcer la connectivité bilatérale.

Ces nouvelles liaisons aériennes revêtent une importance capitale dans le contexte du renforcement des liens sino-vietnamiens.

L'année 2025, qui marquera le 75e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques et sera célébrée comme l'Année des échanges humanistes sino-vietnamiens, confère à cette expansion une signification particulière. Cette initiative constitue une avancée significative pour la coopération aéronautique et ouvre des perspectives prometteuses pour l'essor du tourisme, du commerce et des échanges culturels entre les villes des deux nations..

