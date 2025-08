Le festival à Quy Nhon diffuse la quintessence de la jungle et de la mer bleue

Photo : VNA/CVN

Ayant pour thème "Aspiration à la Mer Bleue - La Grande Forêt Rayonne", l’événement mettra en valeur les atouts, le potentiel et la beauté de la province de Gia Lai, contribuant ainsi à la préservation et à la promotion des valeurs culturelles tout en attirant les touristes.

De nombreuses activités remarquables auront lieu, notamment un festival de rue intitulé "Couleurs de l’Océan" ; une journée de la culture du café ; des spectacles de gongs traditionnels des Hauts plateaux du Centre ; un festival culinaire mettant en vedette "Délicieux plats de la Terre basaltique et de la Mer" ; des expositions de produits OCOP et d’artisanat traditionnel ; et des spectacles d’arts martiaux de Binh Dinh mêlés à de la musique traditionnelle.

Le festival se conclura par un spectacle de lumière spectaculaire sur la place Nguyên Tât Thành.

"Après la fusion des provinces, et notamment à l’occasion du 80e anniversaire de la Fête nationale, Gia Lai organisera un programme artistique spécial pour réunir les cultures ancestrales de Binh Dinh et de Gia Lai et créer une Gia Lai nouvelle et dynamique", a fait savoir la directrice du Département de la culture, des sports et du tourisme de Gia Lai, Dô Thi Diêu Hanh.

"Nous mettons actuellement en œuvre les mesures nécessaires pour organiser avec succès cet événement afin de sensibiliser et de connecter les touristes de différentes régions à la nouvelle province de Gia Lai, de susciter l’enthousiasme de la population locale et d’orienter le développement futur ", a-t-elle déclaré.

VNA/CVN