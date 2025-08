Hanoï : le péninsule de Quang An deviendra un futur pôle culturel et touristique

Le plan détaillé de l’axe central de la péninsule de Quang An, quartier de Tây Hô (Hanoï), a été présenté. Ce projet se structure autour d’un axe vert reliant divers espaces : parcs culturels et spirituels, zones de loisirs et d’arts, promenades piétonnes et infrastructures de services et d’hôtellerie.

Photo : ST/CVN

Le Comité populaire du quartier de Tây Hô a collaboré avec l’Institut de planification urbaine afin de dévoiler un plan d’aménagement détaillé de l’espace central de la péninsule de Quang An, à l’échelle 1/500, marquant une étape clé dans la mise en œuvre du schéma directeur du lac de l’Ouest et de ses environs, avec une vision jusqu’en 2050.

Cette initiative s’inscrit dans la volonté de la ville de valoriser ses atouts paysagers et historiques pour en faire un pôle culturel et touristique incontournable.

Le projet couvre une superficie de 44,1 ha et se structure autour d’un axe vert reliant divers espaces thématiques : parcs culturels et spirituels, zones de loisirs et d’arts, promenades piétonnes et infrastructures de services et d’hôtellerie.

L’aménagement prévoit également la préservation et la mise en valeur des plans d’eau et monuments historiques, ainsi qu’une connexion harmonieuse avec les projets urbains environnants.

Photo : CTV/CVN

Point culminant du projet sera l’Opéra Ngoc Trai (Perle), une construction moderne flottante sur le lac Dam Tri, sera érigé sur une surface de 13.000 m² pour un investissement estimé à 10.000 milliards de dôngs.

Le site est bordé à l’est et au sud-est par la rue Dang Thai Mai, à l’ouest et au sud-ouest par le lac de l’Ouest, au nord-ouest par une zone résidentielle et au nord par une route prévue reliant la rue Dang Thai Mai à Quang Ba.

Conçu pour accueillir des événements culturels et politiques d’envergure, il constituera le symbole architectural du nouvel ensemble.

L’aménagement prévoit aussi des liaisons de transport modernes, incluant des espaces souterrains et parkings intégrés, afin de fluidifier la circulation et préserver l’écosystème du lac de l’Ouest.

La société Sun City Co., Ltd. a été retenue comme investisseur pour réaliser le théâtre et le parc culturel associé. Selon les autorités locales, la publication du plan sera suivie de la mise en place des procédures techniques et administratives, notamment le bornage et l’affichage public des informations pour consultation des habitants.

Le projet d’envergure vise à transformer cette zone emblématique du lac de l’Ouest en un centre culturel et touristique moderne de la capitale vietnamienne.

Quang Vinh - Minh Thu/CVN