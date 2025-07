Le film vietnamien Quán Kỳ Nam en avant-première au Festival du film de Toronto

La section des Présentations spéciales met en lumière des avant-premières prestigieuses et des œuvres majeures de réalisateurs renommés. Il s’agit généralement de longs métrages narratifs d’une grande profondeur artistique, d’une distribution remarquée et d’un fort potentiel de récompenses.

Selon le site officiel du TIFF, Quán Kỳ Nam raconte l’histoire d’un jeune traducteur, interprété par Lien Binh Phat, perdu dans ses souvenirs et son ignorance. À la recherche d’un endroit où loger, il arrive au modeste Quán Kỳ Nam, tenu par une veuve plus âgée interprétée par Dô Thi Hai Yên. Les deux personnages trouvent peu à peu du réconfort l’un dans l’autre.

Ce film marque la collaboration continue entre Leon Le et la scénariste Nguyên Thi Minh Ngoc, le directeur de la photographie Bob Nguyên et le compositeur Tôn Thât An.

Parmi les autres films notables de la section des Présentations spéciales de cette édition figurent A Pale View of Hills de Kei Ishikawa, Couture d’Alice Winocour et "Frankenstein " de Guillermo del Toro.

Leon Quang Le est un danseur et cinéaste de Broadway d’origine vietnamienne. Né au Vietnam en 1977, il a déménagé aux États-Unis avec sa famille à l’âge de 13 ans, avant de revenir plus tard dans son pays natal pour se consacrer au cinéma.

Le 50e Festival international du film de Toronto se déroulera du 4 au 14 septembre 2025. Reconnu comme un tremplin pour les sorties de films indépendants et de grands studios, le TIFF se consacre à présenter le meilleur du cinéma international et canadien et à créer des expériences transformatrices pour les cinéphiles et les créateurs de tous âges et de tous horizons.

Principal lieu de diffusion du cinéma au Canada, le TIFF propose des projections, des conférences, des discussions, des festivals, des ateliers, des événements, des activités de perfectionnement professionnel et des occasions de rencontrer, d’écouter et d’apprendre des cinéastes du Canada et du monde entier.

