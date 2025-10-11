Cyclisme : le Tour d'Italie 2026 partira de Bulgarie

>> Tour d'Italie : Isaac del Toro contre-attaque, crève-coeur pour Bardet
|Le Britannique Simon Yates et ses coéquipiers de l'équipe Visma-Lease a Bike après sa victoire dans le Tour d'Italie 2025, le 1er juin à Rome.
|Photo : AFP/VNA/CVN
"On est parti en mai dernier d'Albanie, l'année prochaine, cela sera depuis la Bulgarie", a déclaré Urbano Cairo en marge du Festival du sport organisé par la Gazzetta dello Sport, propriété du groupe RCS, sans donner plus de précisions.
"Ces grands départs de l'étranger ont un impact positif, dans les pays d'où on part comme pour les Italiens qui découvrent de nouveaux territoires. On dynamise les exportations italiennes, le Giro est un ambassadeur du sport dans le monde", s'est-il félicité.
Le Giro s'élancera pour la seizième fois de son histoire de l'étranger, un mouvement qui s'accélère depuis 2010, avec des départs depuis les Pays-Bas (2010, 2016), le Danemark (2012), le Royaume-Uni (2014), Israël (2018), la Hongrie (2022) et l'Albanie (2025), pour trois étapes.
