Ligue des champions : les Lyonnaises imposent leurs griffes à Arsenal

Les Lyonnaises ont ramené mardi 7 octobre un succès étriqué mais précieux de Londres contre Arsenal (2-1), championnes d'Europe en titre, pour lancer idéalement leur campagne en Ligue des champions, le trophée qu'elles souhaitent ardemment récupérer après trois ans de malheurs.

Photo : AFP/VNA/CVN

L'OL Lyonnes ne pouvait pas rêver d'un meilleur départ, contre celles qui ont brisé leur rêve continental la saison dernière en demi-finales, avant de soulever la coupe à la surprise générale contre le grand Barça.

"On avait à cœur de bien commencer la compétition, de nous améliorer, c'est ce qu'on a fait ce soir et de manière collective", a commenté Melchie Dumornay, autrice d'un doublé en première période. Mais "la saison va être longue, on le sait".

Si la finale espérée fin mai à Oslo paraît en effet un horizon lointain, tout faux-départ aurait pu jeter un froid dans cette Ligue des champions nouvelle formule, où seules les quatre premières équipes de la phase de ligue accèdent directement aux quarts de finale.

Ramener trois points de Meadow Park, petit stade de 3.000 places plein à craquer de la banlieue nord de Londres, est donc un butin précieux pour l'OL, octuple lauréat sacré en 2022 pour la dernière fois, et pour le nouvel entraîneur Jonatan Giraldez.

Ses joueuses ont d'entrée oscillé entre indiscipline (Katoto avertie à la 5e) et maladresse défensive, notamment la capitaine Wendie Renard, et les Gunners se sont engouffrées dans la brèche.

Photo : AFP/VNA/CVN

La combattive Beth Mead a déjoué le pressing de trois adversaires et glissé le ballon à Alessia Russo, buteuse facile devant Christiane Endler (7e).

"On a confiance"

Le stade s'est égayé de chants, rappelant le score ("1-0 to the Arsenal") et le nouveau statut des Anglaises, "Champions of Europe". Mais l'OL n'a pas paniqué, au contraire.

Dans ces cas-là, "on doit rester calme, on sait qu'on a le potentiel pour revenir. C'est juste un but (à remonter), pas la finale de la Coupe du monde", a souri la gardienne Christiane Endler. "On a confiance en notre équipe et on sait qu'on va se créer des occasions".

De fait, la puissante de frappe offensive de l'OL est impressionnante et Arsenal l'a pris de plein fouet, sa défense a vacillé et sa gardienne a craqué deux fois en l'espace de cinq minutes.

Daphne van Domselaar a d'abord manqué une passe simple que Dumornay a interceptée avant d'ajuster la Néerlandaise, en deux temps (18e). Puis la portière a raté une relance, à la main, l'OL a pressé fort et Dumornay a eu son doublé, d'un joli tir du gauche (23e).

Les Lyonnaises ont eu d'autres occasions de but dans cette rencontre à haute intensité, mais elles n'ont rien converti et Arsenal aurait pu égaliser sur une frappe de Mariona que Endler a déviée (54e).

La mauvaise nouvelle, pour les Françaises, est venue de la sortie de la jeune attaquante Liana Joseph, en grande détresse après s'être blessée à la jambe gauche (65e) peu après son entrée.

AFP/VNA/CVN