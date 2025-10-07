Rinderknech réédite à Shanghai son exploit de Wimbledon contre Zverev

Trois mois après l'avoir sorti au premier tour à Wimbledon, Arthur Rinderknech (54 e mondial) a réédité cet exploit en battant à nouveau Alexander Zverev le 6 octobre au troisième tour du Masters 1000 de Shanghai.

>> Tennis: Gaël Monfils annonce ses derniers one-man shows pour 2026

>> Tennis : Sinner remporte à Pékin son 21e titre

>> Tennis : Anisimova gagne à Pékin son deuxième WTA 1000 de la saison

Photo : AFP/VNA/CVN

Après une mise en route difficile face au No3 mondial, le Français a élevé de plus en plus le niveau de son jeu pour prendre la mesure de l'Allemand 4-6, 6-3, 6-2, et gagner le droit de rencontrer le Tchèque Jiri Lehecka (19e) pour une place en quarts.

Dans la fournaise de Shanghai, Rinderknech a été pris à froid, concédant deux balles de break dès le premier jeu. Sur l'une d'elles, le passing de revers de Zverev est sorti d'un rien. Le Français a finalement conservé son service, mais pas le suivant où Zverev, d'un puissant coup droit, l'a breaké.

Solide sur ses jeux de service, le No3 mondial a conservé cette avance pour remporter d'une imparable accélération de coup droit décroiséela manche 6-4 en 43 minutes.

Renversement de situation au deuxième set, où Rinderknech a fait le break à 2-1, grâce à un délice d'amortie puis un passing de revers court croisé, pour s'échapper 4-1 devant un Zverev alors déboussolé par la variété des coups du Français.

Devant un adversaire un peu timoré, Rinderknech, sur un nuage, a conclu ce set par un jeu de service blanc.

Dans la manche décisive, Rinderknech, jouant à un niveau très élevé, a continué d'écoeurer son prestigieux adversaire, qu'il a breaké à 1-1 et distancé 3-1.

Zverev, en souffrance, a lâché encore un jeu service, contre un adversaire multipliant amorties et volées gagnantes pour voler vers la victoire.

Avec la qualification la veille de Giovanni Mpetshi Perricard, tombeur lui du 4e joueur mondial, l'Américain Taylor Fritz, il y aura deux Français en huitième de finale.

AFP/VNA/CVN